Menores costos de producción de salmón impulsan resultados de Blumar

Actualidad

También influyó la mayor venta de jurel congelado y mejores precios de harina y aceite.

Blumar, la pesquera y salmonera relacionada a las familias Sarquis y Santa Cruz, logró un alza relevante en sus resultados al cierre del primer semestre.

Según reportó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), tuvo un crecimiento de 44% en los ingresos, totalizando US$ 249,3 millones.

Además, logró un Ebitda de US$ 72,7 millones, lo que es un salto importante frente a los US$ 45,7 millones de la mitad del ejercicio pasado, impulsado por sus dos segmentos de negocio: pesca y salmones. La utilidad neta subió 234%, totalizando US$ 54 millones.

Según el reporte, tras estos resultados hay varios factores: principalmente la disminución de costo de producción en salmones, que pasó de 4,89 USD/KG WFE a esta altura de 2017, a 4,15 USD/KG WFE en 2018.

Esto ayudó a más que compensar la baja del precio del salmón atlántico, que fue de 14%. Además, el volumen de venta fue superior en 79%, motivado por la mayor cosecha de salmón atlántico.

Pero no fue todo. En pesca, el abastecimiento de materia prima pelágica creció 12%, hasta 173 Mton, debido a una mayor compra de pesca en la región de Atacama, así como de captura propia.

“El segmento pesca presentó un Ebitda superior en US$ 14 millones en el primer semestre del año 2018 en comparación con el mismo período del año 2017. Esta alza se explica por un mayor volumen de jurel congelado vendido (+3.442 ton), mejores precios de harina y aceite de pescado (+14% y 25%, respectivamente) y la consolidación del 100% de los resultados de nuestra filial dedicada a la pesca blanca PacificBlu SpA, los que hasta antes de formalizada la fusión (diciembre de 2017) sólo se reconocían en un 56%”, informó al regulador.