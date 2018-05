Modelo de externalización de contenidos en TV representa solo 10% de lo que se transmite

Actualidad

UCV TV es el canal que más programas de este origen tiene. Costos pueden ser hasta 50% menores con esta modalidad.

Cerca de US$ 70 millones fueron las pérdidas que la televisión abierta nacional tuvo al cierre de 2017. Una cifra insostenible para la industria, la que está implementando cambios al modelo de negocio. ¿La alternativa? La compra de servicios a productoras externas, que puede ir desde los recursos humanos e infraestructura, hasta contenidos.

Canal 13 ya dio un paso y firmó un acuerdo con Secuoya para evaluar las áreas a externalizar, dando su primer paso con maquillaje, peluquería y escenografía. En tanto, el presidente de TVN, Francisco Orrego, ha reconocido también que se ha reunido con la productora española.

Pese a que hace varios años este modelo viene rondando la TV local, no ha logrado entrar con fuerza. Mientras en países como Argentina ya representa cerca del 30% de lo que se transmite en pantalla, en Chile apenas llega al 10%.

En algunos canales como Mega y TVN se hacen fuera de casa algunas de sus teleseries o programas esporádicos como La Vega o el de Kike Morandé, mientras Canal 13 hace todos sus contenidos en forma interna. Pocos son los casos como UCV Televisión donde más de 4,5 horas al día son proveídas por productores externos.

“Hasta hace poco tiempo atrás todo se producía in house, lo que muestra una visión limitada sobre el negocio de la televisión”, comenta el exproductor de Chilevisión, Pablo Morales.

Muestra de esa visión son las últimas inversiones que se han realizado en la industria, como la compra de Canal 13 de los exestudios de Chilevisión en Bellavista o las nuevas dependencias de Turner en Machasa.

Para Alex Bowen, socio de la productora Bowen DDRio -que actualmente está haciendo teleseries para TVN-, es este “exceso de peso de los canales” lo que ha llevado a esta crisis. Precisa que el modelo de productoras es la alternativa más viable para salir de ella.

“Soy un convencido que esa es la alternativa. Hay una savia nueva para los canales, porque las productoras somos más livianas, trabajamos en un espacio de más rigor y la producción externa se ha tenido que reinventar varias veces y hemos logrado hacer un uso más eficiente de los recursos”, dice Bowen.

Y es que los costos de externalizar servicios para la televisión pueden llegar a ser hasta 50% más bajos.

Un ejemplo de esto, explica Sergio Gándara de Parox, que hace teleseries a CHV, es que las productoras se rigen bajo un régimen laboral distinto que les permite grabar hasta los sábados, “que puede tener hasta un 20% más de productividad”, precisa.

Juan Carlos Valdivia, conductor y socio de Goa Films, que produce Algo Personal o Milf, comenta que las productoras tienen que ser capaces de optimizar los recursos y saber leer audiencias.

“No solo hay que optimizar los recursos, sino que también tener conocimientos de televisión, creatividad y estar en un constante dinamismo para adaptarse a las audiencias”, dice.

Para el gerente general de UCV Televisión, Fernando Gualda, uno de los canales que más programas de productoras tiene al aire, este modelo sí funciona, pero es necesario creer en él, más que simplemente tratar de bajar costos.

“Nosotros creemos en las productoras, es un tema de equilibrio, no es externalización per se. Eso no es la solución por sí solo, hay que creer en la capacidad de emprender y tener la humildad de reconocer que otro puede hacerlo mejor”, dice.

El exdirector de canal 13, Enrique García, comparte que solo la externalización de servicios no es la salida. “Tercerizar por ahorrarme unos pocos pesos no significa cambiar en nada el modelo de negocio, tercerizar desde la perspectiva clásica es solo precarización, los sistemas deben ser mixtos. Nunca externalizaría los contenidos y el conocimiento de la bigdata de audiencias”, dice.

Asociación exige al cable pago de derechos de autor

La Asociación de Productores de Cine y Televisión (APCT), llamó a las compañías de cable a respetar el pago de derecho de autor. Esto después de la demanda que existe contra VTR por el no pago de estos derechos en la retransmisión de contenidos de la televisión abierta en la parrilla de cable.

"Queremos dejar claro que la autorización que permite a los canales abiertos chilenos incorporar nuestros contenidos en sus señales y luego emitirlos, es exclusiva para estos, y no se extiende a otras compañías que no han pagado por utilizarlos, como de hecho sucede con los cableoperadores, cada vez que distribuyen estas señales con nuestras obras entre sus abonados", precisaron.

"Creemos importante hacer notar que la producción audiovisual es una industria más de nuestro país, que genera no solo empleos, sino además historias y relatos que nos han permitido proyectar nuestra labor en el exterior, y obtener reconocimientos", agregaron.