El ministro Alfredo Moreno viajó a supervisar el avance de las obras, las que estarán listas en 2025.

Después de haber logrado un principio de acuerdo en febrero, cuando el gobierno y el Consorcio Puente Chacao señalaron que la obra de 2,7 kilómetros de largo que unirá el continente con la isla de Chiloé se terminaría en los plazos comprometidos, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, entregó ayer detalles del cierre de la negociación.

La empresa -cuyo principal accionista es la coreana Hyundai tras la salida de OAS- había solicitado recursos adicionales por unos US$ 300 millones e incluso -en diciembre de 2019- informó que no seguiría con los avances, alegando que no se reconocerían estos gastos extra.

Tras negociaciones, en febrero de este año fue el propio presidente Sebastián Piñera quien anunció que la obra se levantaría en los plazos estipulados y, ahora, Moreno detalló que llegaron a un acuerdo con el consorcio por los pagos en controversia por US$ 138 millones.

"Quisiera anunciar que hemos llegado a un completo acuerdo con el Consorcio Puerto Chacao, lo cual se ha hecho analizando cada uno de los reclamos que ellos presentaron en aquella época para dilucidar cuáles de las exigencias adicionales correspondían al contrato y cuáles eran realmente adicionales. Además se ha verificado la pertinencia y los valores de cada partida", señaló el secretario de Estado.

Así, detalló que se ha descartado "la mitad de los valores reclamados y se ha aceptado aproximadamente otra mitad".

Los puntos aceptados corresponden a aumentos en la seguridad del puente; apoyos mayores debido a la mayor profundidad de socavación en los pilares del puente; un sistema diferente de las trabas japonesas; uso de pilotes y no de zapatas en el macizo de anclaje de los cables; particularmente en la Isla de Chiloé; y también en otros lugares debido a que ha habido un peor terreno que el que fue considerado.

Adicionalmente, Moreno indicó que "hemos acordado con el consorcio que todas las instalaciones como campamentos, oficinas, muelles, plataformas van a pasar sin costo a dominio del fisco al terminar la obra para su uso turístico, de mantención de la obra o bien de uso productivo".

"Esto no estaba determinado en el contrato que teníamos hasta ahora. Era bueno tomar el tiempo. Lo hemos hecho, hemos tomado varios meses para poder determinar esto y en el día de hoy hemos llegado a poder determinar cada una de las diferencias y zanjarlas", agregó.

Recalcó que "el puente se ha seguido construyendo y vamos a tener esta obra para beneficio de todos los chilenos". Aunque originalmente el puente debía estar listo este año, se ha ido atrasando y se espera esté en 2025.

