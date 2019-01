Multa por más de $ 13 millones aplicó la DT a Buses Ahumada tras fatal accidente en Mendoza

Actualidad

La sanción que se aplicó, entre otras cosas, se debe a que la empresa no "respeto" el período de descanso del chofer, una de las razones que habría provocado el accidente.

Con 270 UTM, equivalentes a $ 13.055.310 multó la Dirección del Trabajo a la empresa Buses Ahumada por el accidente que protagonizó el 23 de diciembre pasado, camino a la vecina ciudad de Mendoza en Argentina, y debido al cual resultaron tres pasajeros fallecidos.

La multa de la DT se aplicó debido a tres infracciones cometidas por la empresa: porque no respetó el descanso y no denunció el hecho ante los organismos respetivos. Según el informe de la DT, al conductor de la máquina, Cristian Cereceda, no se le otorgó el descanso mínimo ininterrumpido de ocho horas dentro de cada veinticuatro horas estipulada en la legislación.

Asimismo, constata que la empresa no informó y no denunció a la Dirección del Trabajo y al Instituto Seguridad del Trabajo (IST) sobre el hecho, tras el accidente de los trabajadores Víctor Gómez y Cristian Cereceda.

Al respecto, el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, indicó que "seguiremos no solo aplicando multas relevantes cuando corresponda, sino que, lo más importante, generando conciencia de manera preventiva del cumplimiento de la legislación laboral". Ello, principalmente, "en lo relacionado al descanso de los trabajadores, que es fundamental para salvar vidas, sobre todo en el transporte de pasajeros".