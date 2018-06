Notarios reaccionan a informe de la FNE y cuestionan "reducida muestra"

Actualidad

El gremio que agrupa a notarios y conservadores también manifestó su preocupación “por factores de riesgo para la fe pública y certeza jurídica” que contiene el pre informe.

Mediante una declaración pública, la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales se refirió al pre informe dado a conocer hoy por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que advierte una serie de situaciones tendientes a la concentración y falta de competencia en este sector y pide una profunda modificación estructural al mercado de los notarios.

Los notarios sostienen que "nos preocupa la reducida muestra utilizada en el pre informe de la FNE para obtener conclusiones. Sólo dos de 16 regiones del país y menos del 10% de las notarías se consideraron para tales efectos, dejándose completamente de lado la realidad existente en otras zonas del país, especialmente, la de aquellos lugares más apartados de los principales centros urbanos".

Agregan que "haremos nuestras observaciones en el plazo que está dispuesto por la FNE, para manifestar nuestra inquietud respecto de algunas medidas propuestas en este pre informe, que podrían constituirse en claros factores de riesgo para la fe pública y la seguridad y certeza jurídica, la que ha sido reconocida y constituye nuestra principal labor profesional".

Asimismo resaltan lo que consideran son aportes que hace el gremio al país como "un importante ahorro de recursos que significa para las personas y el Estado, la justicia preventiva que se genera a partir del servicio notarial".

El gremio encabezado por Alfredo Martín, señala que "esta asociación ha propuesto modificaciones orientadas a perfeccionar el sistema en materias tales como nombramientos en base a méritos, simplificación de trámites e incorporación de tecnología, simplificación y actualización de aranceles, entre otros".

Informe FNE

El estudio de la FNE reveló que sólo 17 servicios concentran el 90% de la demanda notarial, que las personas tardan aproximadamente 1 hora y 13 minutos en realizar trámites notariales, que aquellas notarías que enfrentan mayor competencia tienen mejor calidad de servicio, que los aranceles vigentes no se cumplen, y que las rentas obtenidas por quienes prestan el servicio son elevadas, llegando a los $ 14 millones de pesos mensuales, en promedio a nivel nacional, y a $ 24 millones promedio en Santiago Centro.

Luego, considerando la regulación vigente y la información sobre el funcionamiento de las notarías, se observó tres ámbitos principales en que se generan obstáculos para el funcionamiento competitivo del mercado. Éstos son las barreras legales de entrada para operar en el mercado, una regulación muy restrictiva en relación a la conducta comercial de los notarios y una regulación muy detallada en cuanto a la forma en que deben proveerse los servicios, lo que impide la innovación y el uso de tecnologías modernas.

Tomando en cuenta estos impedimentos, en el informe se realiza un cálculo de las rentas monopólicas, que se cifran en torno a los US$ 25 millones; las ineficiencias productivas, que son de aproximadamente US$ 80 millones; y los costos indirectos que se derivan del funcionamiento actual de las notarías, situados entre US$ 33 millones y US$ 44 millones. Por tanto, a nivel agregado se podría ahorrar entre US$ 138 y US$ 149 millones al año, o entre 88% y 95% de los ingresos del sistema notarial.