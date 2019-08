Panel de Concesiones recomienda compensar a Nuevo Pudahuel, pero por menos del 10% de lo solicitado

Actualidad

La concesionaria había ido hasta el organismo reclamando cerca de US$ 180 millones, pero le otorgaron US$ 12 millones.

En el día que se cumplía el plazo final para otorgar una recomendación, el Panel Técnico de Concesiones (PTC) emitió su recomendación respecto de la disputa entre la concesionaria del Aeropuerto de Santiago, Nuevo Pudahuel, y el Ministerio de Obras Públicas.

La concesionaria había pedido una indemnización por el efecto de esas demoras atribuibles al MOP -que ellos estiman en siete meses- por unos US$ 180 millones, sin embargo el organismo técnico, que dirime disputas en el sector, solo otorgó una parte menor del monto.

En un documento de más de 60 páginas, establece que la concesionaria debe ser compensada por mayores plazos, por un monto de 302.792 UF, más un reconocimiento de costos extras por 2.761 UF, lo que en total suma US$ 12 millones.

En su análisis, el organismo revisó uno a uno los puntos reclamados por la empresa en su escrito y ajustó los montos a lo que es atribuible a cinco meses de retraso, además de descartar una serie de pagos que no se pudo establecer si estaban relacionados directamente con el retraso.

De este modo, si bien se reconoce que la concesionaria tiene la razón en que se requiere una compensación para recuperar el equilibrio económico del contrato, establece que es por un monto mucho menor a los 4 millones de UF solicitados.

Larga historia

En agosto del año pasado, el PTC -organismo encargado dirimir disputas con recomendaciones no vinculantes-, había reconocido atrasos 425 días lineales del MOP y 33 de la concesionaria, lo que abrió una serie de conversaciones entre la concesionaria y la autoridad, según se desprende del documento ingresado ayer al organismo.

En ambas discrepancias, la concesionaria ha sido asesorada por Víctor Ríos del estudio Molina Ríos Abogados, con miras a obtener una indemnización por hechos ocurridos hasta el 16 de abril de 2018, pero que pueden haber tenido efectos económicos hasta el cierre de ese ejercicio.

Uno de los argumentos centrales para pedir este pago al Estado -en una obra que implica recursos totales por US$ 900 millones-, está basado en un documento emitido por el propio MOP, donde reconocen cinco meses de atraso imputables a esa cartera.

Si bien Nuevo Pudahuel pedía US$ 180 millones de indemnización total, dado que la autoridad ya reconoció una parte del atraso, la concesionaria calcula que el mínimo a recibir en base a los cinco meses que no hay controversia es de US$ 160 millones.

La sociedad incorporó una serie de respaldos de los gastos extras que ha implicado la demora en la aprobación de las ingenierías -que hoy superan el 80% del total de la iniciativa-, los que se relacionan con ineficiencias porque no se pudo construir en una secuencia lógica, como estaba presupuestado.