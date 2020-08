Pauline Kantor, la exministra del Deporte se convierte en la primera mujer presidenta del Directorio de Dimacofi

Actualidad

Así se convierte en la primera mujer en ocupar el cargo en 92 años de historia de la compañía.

A fines de octubre del año pasado Pauline Kantor dejó el Ministerio del Deporte. Su salida del gabinete en medio de la crisis social de octubre sorprendió a todos, porque su cartera estaba bien evaluada. Pero la periodista y exesquiadora se rearmó con foco en directorios e impulso de políticas públicas. Incluso, actualmente, es parte del directorio del canal estatal TVN.

Pauline Kantor, quien pertenece a la cuarta generación de la empresa familiar Dimacofi, fue nombrada como presidenta del directorio en la empresa y se convierte así, en la primera mujer en ocupar el cargo en 92 años de historia de la compañía.

Al respecto, Pauline indicó que, "estar a la cabeza del directorio de Dimacofi es un enorme desafío y una oportunidad para entregar los lineamientos del Dimacofi del futuro. No tengo dudas de que los fundadores de esta compañía estarían orgullosos que una mujer esté liderando la empresa. Como profesional siempre me he planteado ponerme objetivos y metas que sean independiente del género, que éste no sea un impedimento que no te deje avanzar. Que los logros sean producto de los talentos, capacidades y experiencia que uno pueda aportar".

A través de un comunicado la empresa indicó que "el objetivo de la actual presidenta de Dimacofi no es menor, en la actualidad la compañía está en un proceso de transición de su oferta de valor, donde por una parte comercializa su negocio tradicional de servicios de tecnologías de impresión para empresas, y una nueva propuesta de soluciones de valor agregado para la transformación digital de sus clientes, entre ellos destacan gestión documental, automatización de procesos, firma digital, Aula Inteligente, Think Academy, entre otros".

En cuanto a estos desafíos Kantor señaló que "2020 ha sido un año difícil y diferente. La pandemia del Covid 19 nos ha hecho reflexionar y cuestionarnos muchas de las cosas que hacíamos en forma habitual y rutinaria. Esto tanto en el ámbito personal como en nuestros trabajos. Así de un día para otro experimentamos el teletrabajo y tuvimos que aprender a resolver los problemas a la distancia. Estas nuevas formas nos han llevado a apurar el paso, a adelantar la búsqueda de soluciones para nuestros clientes en relación con la transformación digital y nuevas formas de implementar los procesos y flujos de trabajo".

Dimacofi está presente en todo Chile y provee servicios para la educación (colegios, universidades), salud (hospitales, clínicas, centros de salud dental), banca, organismos públicos, medios de comunicación, entre otros.