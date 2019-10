Piñera defiende su proyecto laboral y advierte "signos preocupantes de demagogia y populismo"

Actualidad

Ad portas de la votación la próxima semana en la sala de la Cámara de Diputados del proyecto de ley que reduce de 45 a 40 horas la jornada laboral planteado por la oposición, el Presidente Sebastián Piñera volvió a indicar que lo que se necesita es una jornada laboral más flexible y que su reducción debe ser con gradualidad, como lo plantea el proyecto del Ejecutivo.

En el marco de un encuentro con la Federación de Turismo indicó que "flexibilidad para algunos es una mala palabra, cada vez que hablan lo ligan con precariedad, son dos conceptos totalmente distintos. Precarizar es debilitar y afectar derechos, pero flexibilizar es dar más libertad y oportunidades".

Explicó que "la flexibilidad es lo fundamental en el mundo moderno y que las personas puedan adecuar las condiciones de trabajo a las condiciones de su vida y los empresarios puedan adecuar las condiciones a la estacionalidad como por ejemplo en la industria del turismo a los meses de verano donde necesitan más capacidad de ofrecer servicios y más trabajo, y otros meses donde la necesidad es más baja".

Y se preguntó "por qué rigidizarlo todo como una camisa de fuerza que se impone a través de una ley que no toma en consideración la opinión de trabajadores o empresarios, eso refleja desconfianza en las personas. No tratarlos como desde algún lugar del Olimpo a través de personas que muchas veces no saben, conocen o entienden la realidad de cada actividad".

En ese sentido, defendió el proyecto del gobierno de reducción de jornada "con más tiempo libre para las personas reducción gradual de la jornada con flexibilidad para que las personas y empresas puedan adaptarse" y arremetió contra el proyecto de la oposición: "Hay otro proyecto que no contempla gradualidad ni flexibilidad y que según muchos estudios significa destruir 350 mil empleos y reducir los salarios y no es eso lo que los chilenos queremos".

Piñera también señaló que en el actual contexto internacional Chile destaca por seguir creciendo y precisó que "por supuesto que no estamos contentos con lo que tenemos, pero hay que reconocer que en momentos difíciles tenemos una economía sana que sigue creciendo".

Y advirtió que "nadie está inmune a lo que pasa en tantos países que caen en las garras del populismo y la corrupción, hay que hacer como Ulises para prevenir los cantos de sirena, amarrar el mástil y el timón, para no caer en el camino fácil del populismo y la demagogia; que en Chile surge con síntomas preocupantes".

Protestas en el Metro

Por otro lado, el jefe de Estado comentó esta mañana las protestas que se han llevado a cabo estos días en estaciones de Metro de Santiago. Esto, luego de que se materializara un alza en los pasajes del transporte público a partir del 6 de octubre.

El mandatario arremetió contra las manifestaciones, ya que, dijo, el servicio es fundamental para los santiaguinos.

"Condeno a todos los que creen que pueden protestar sin respetar la ley. Cuando no se respeta la ley se está atentando contra la libertad de todos los demás y yo, como Presidente, tengo que asegurar que el Metro, que es fundamental para millones y millones de chilenos, funcione con normalidad y, por lo tanto, no vamos a permitir que nadie se sienta que pueda atentar contra la libertad y los derechos de la inmensa mayoría de los chilenos", indicó.

El 6 de octubre entró en vigencia la nueva estructura tarifaria para el transporte público que aplicó el Panel de Expertos del Transporte Público. Revísala a continuación:

Modo Tarifa desde el 6 de octubre tarifa anterior Bus $ 710 $ 700 METRO Y TREN CENTRAL, SERVICIO ALAMEDA-NOS (HORARIO BAJO) $ 640 $ 670 METRO Y TREN, SERVICIO ALAMEDA-NOS (HORARIO PUNTA) $ 830 $ 800 METRO Y TREN CENTRAL, SERVICIO ALAMEDA-NOS (HORARIO VALLE TARDE) $ 750 $ 720 METRO Y TREN CENTRAL, SERVICIO ALAMEDA-NOS (ADULTO MAYOR) $ 230 $ 230 ESCOLAR SUPERIOR Y MEDIA $ 230 $ 230 ESCOLAR BÁSICA $ 0 $ 0