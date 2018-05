Actualidad Piñera: “Ni siquiera conocen los proyectos y ya los critican” Presidente enfrentó cuestionamientos a eventuales alzas en los planes de los hombres. El presidente Sebastián Piñera salió al paso ayer de los cuestionamientos que generó la posibilidad de que suba el valor de los planes para los hombres en las isapres como una fórmula para que se equipare el costo que enfrentan las mujeres en edad fértil. “En nuestro país hay algunos que están preocupados únicamente de criticar todo, ni siquiera conocen los proyectos y ya los están criticando”, señaló. Al término de una actividad en un centro del Sename, afirmó que “las isapres también van a hacer un aporte, pero indudablemente si queremos bajar el precio de la salud a las mujeres en edad fértil y a nuestros adultos mayores, todos vamos a tener que hacer una contribución”. Y se adelantó a la discusión que tendrá esta reforma en el Congreso, donde Chile Vamos no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. “Les pido reflexionen, porque para poder resolver los grandes problemas necesitamos mucha mayor unidad, mejor voluntad, mayor seriedad, responsabilidad y compromiso, especialmente de los parlamentarios”, dijo. En tanto las críticas de que el anuncio era un posible aumento de las ganancias de las isapres encubierta hizo que los ministros salieran a aclarar y a defender los alcances de la reforma en salud. De hecho el gobierno deslizó posibles restricciones a las utilidades. La ministra vocera Cecilia Pérez en entrevista con Canal 13, aseguró que las aseguradoras privadas deberán realizar ajustes. “Se pueden hacer ajustes en dos líneas: con los proveedores de las propias isapres que dicen relación al costo del servicio y lo que dice relación con las utilidades de las isapres”, dijo Pérez. El ministro de salud, Emilio Santelices, salió a explicar en Twitter que el cascabel al gato va, para alejar las críticas sobre las ganancias a las empresa de salud. “El foco de la #AgendaMujer es eliminar la discriminación por sexo. Para eso, tanto las isapres como los hombres tendrán que apretarse el cinturón. Cómo, cuándo, y dónde se discutirá en el proyecto de ley. El cascabel al gato va”, dijo. Noticias Relacionadas Actualidad TDLC aprueba acuerdo extrajudicial entre la FNE y Mainstream Renewable Power Actualidad Presidente de sanitaria de Marubeni: “Hemos creado una muy buena relación con Toesca… si salen oportunidades conjuntas, felices de hacerlo” Actualidad Bachelet y Cueto entre las más influyentes del mundo en políticas de género

