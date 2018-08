Plan de inversión en salud superará los US$ 10.000 millones

Actualidad

Esto si se consideran ambos periodos presidenciales. Además, US$ 2.500 millones serán para hospitales concesionados.

Hasta las instalaciones del nuevo Hospital Félix Bulnes, en Cerro Navia arribaron autoridades de gobierno, incluido el Presidente Sebastián Piñera, para dar a conocer el Plan de Salud para el periodo 2018-2022.

El mandatario señaló que "en nuestro programa de gobierno nos comprometimos a hacerle una cirugía mayor a la salud en nuestro país. Y eso involucra muchas cosas, incluyendo una profunda modernización de nuestra infraestructura hospitalaria".

Esto "incluye no solamente los edificos, también el equipamiento y las tecnologías, de forma tal de poder no solamente disminuir las brechas históricas sino dar un salto adelante en calidad (...) Esto representa un esfuerzo de inversión que es histórico en nuestro país. Son más de US$ 10.000 millones los que vamos a invertir para modernizar el sistema", añadió el Presidente.

El plan de infraestructura hospitalaria incluirá la renovación de 4.048 camas en el sistema público de salud, 25 nuevos hospitales y el aumento de centros de atención primaria. Para los próximos cuatro años se espera tener 120 nuevos centros, además de otros 40 que quedarán en ejecución y 40 en etapa de diseño o licitación.

Además de los 25 hospitales que quedarán terminados, se iniciará la construcción de otros 25, se continuará con las obras de siete hospitales ya en construcción y se dejará 25 proyectos en fase de estudio, diseño o licitación. Del total de hospitales, alrededor de 16 a 18 será concesionados, por una inversión de US$ 2.500 millones.

De esta forma el plan nacional de inversiones al 2022 dispondrá de 57 nuevos hospitales, que en su conjunto aportarán aproximadamente 12.400 camas a la red pública de salud, de las cuales 4.000 son camas que no existían en la Red de Salud Nacional a marzo de 2018.

El monto para el área de la salud en los próximos cuatro años significará una inversión de US$ 4.700 millones, pero si se cuenta ambos periodos presidenciales, sumará más de US$ 10.000 millones, explicó Piñera.