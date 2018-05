Actualidad Polpaico, del grupo Hurtado Vicuña, aumenta ventas en el primer trimestre Mejora se dio pese al alza en los costos. Melón también vivió repunte en sus ganancias, totalizando más de $ 4.600 millones en el periodo. Buena salud para la industria del cemento. Así lo reveló Cemento Polpaico, en sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre del 2018. La empresa que pertenece al grupo Hurtado Vicuña, luego que el 2017 se completara el proceso de Oferta Pública de Acciones (OPA) que concluyó en un acuerdo de traspaso de Holchile a Inversiones Caburga (de la familia Vicuña), totalizó en los tres primeros meses del año ventas por $ 40.985 millones versus $ 32.055 millones en 2017. Con esto, anotó ganancias por $ 2.346 millones, con lo que revirtió las pérdidas por $ 514 millones que tuvo en el primer trimestre del año pasado. El mejor resultado se dio pese al aumento en los costos del periodo, que pasaron de $ 22.000 millones a más de $ 26.000 millones. El principal motivo para el positivo balance fueron los mayores ingresos operacionales, que derivaron de “un aumento en el volumen de ventas de cemento y hormigón impulsados por la mayor actividad económica del primer trimestre de 2018 en comparación con el mismo trimestre del año anterior”. Agrega el documento que los costos subieron por el mayor volumen del negocio y “mayores costos generados por la nueva ley de carga de manipulación manual”. Los ingresos operacionales se elevaron 27,9% y los costos de ventas, 21,9%. Además, al 31 de marzo de este año los volúmenes despachados por Cemento Polpaico aumentaron un 11,7% respecto a igual periodo del año anterior. Melón bajó sus costos La cementera Melón vivió una situación similar. Mientras la compañía también se vio afectada el año pasado por una disminución del 8% en el crecimiento de la industria de cementos, al cierre del primer trimestre registró un leve repunte. Esto se vio reflejado directamente en los ingresos del periodo, alcanzando ventas por $ 49.700 millones versus $ 49.200 de 2017. La ganancia neta de la firma llegó a $ 4.673 millones, en comparación a los $ 3.969 del año pasado. A diferencia de su competencia, Melón disminuyó considerablemente sus costos, reduciendo del orden de $ 300 millones los gastos en el periodo (alcanzando los $ 700 millones). En el desglose de sus segmentos -cementos y áridos- se observa un leve aumento en ambos. Mientras Cementos tiene como objetivo la “producción, comercialización y distribución de los diferentes tipos de cementos para la industria de la construcción nacional”, Áridos es el encargado de “las operaciones dedicadas a la producción, comercialización y distribución de hormigón premezclado”. Al mirarlo de forma global, totalizaron ganancias por $ 49.783 millones. Noticias Relacionadas Actualidad La respuesta de Luksic ante compleja situación en Canal 13 y Banco de Chile Actualidad CMPC detiene planta en Brasil tras paro de transporte Actualidad Hutt anuncia que formalizará servicio de Uber pero con mayores exigencias

