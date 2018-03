Presidente de Codelco dice que internacionalización de la minera debe hacerse con privados

Actualidad

Óscar Landerretche, presidente del directorio de Codelco, señaló hoy en un seminario que el proceso de internacionalización de la minera estatal podría hacerse junto con inversionistas privados.

El ejecutivo agregó que los trabajos de exploración en Ecuador, donde está desarrollando proyectos con el apoyo del sector estatal de ese país, están bastante avanzados, y precisó que la expansión del gigante cuprífero se está enfocando principalmente en proyectos "greenfield", es decir, que parten desde cero.

Codelco produjo 1,73 millones de toneladas de cobre el año pasado, sin mayor variación respecto a 2016, dijo el presidente de la minera según un reporte de la agencia Bloomberg.

Los excedentes aumentaron un monto cercano a los US$ 2.880 millones en 2017 desde aproximadamente US$ 500 millones en 2016, incluso cuando los costos de producción aumentaron 7,8%. Se debe tener en cuenta que se trata de una cifra estimada ya que los número oficiales sólo se conocerán a fines de marzo, tras ser auditados.

Para el ejecutivo, los niveles de deuda de la compañía son estables.

Landerretche recordó que Codelco necesita invertir US$ 20.800 millones más hasta el 2022,

incluyendo US$ 2.070 millones en proyectos grandes este año y US$ 2.270 millones el próximo año.

Por otra parte, el jefe de la minera aseguró que el proyecto subterráneo de Chuquicamata sigue avanzando en línea con lo proyectado y sin retrasos.

Respecto de las estimaciones para el precio futuro del cobre, Landerretche recomendó un enfoque conservador dado el nivel de incertidumbre y volatilidad del mercado.

En este sentido advirtió que la mayoría de las transacciones de cobre no están reflejando bien los fundamentos del mercado.