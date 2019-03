Puertos y Logística aprobó venta de activos no operacionales

Actualidad

En junta extraordinaria de accionistas realizada ayer, la empresa Puertos y Logística S.A. (Pulogsa, controlada por el grupo Matte), aprobó la venta de un conjunto de activos no operacionales a su controladora Minera Valparaíso. La operación por un monto total de US$ 21 millones, comprende una participación en Forestal y Pesquera Callaqui (US$ 16,3 millones), dos sitios ubicados en San Vicente en la comuna de Talcahuano (US$ 3,9 millones) y otro predio en la localidad de Llolleo (US$ 1,6 millón), los cuales quedaron fuera de la venta de las operaciones portuarias de Pulogsa -Puerto Central en San Antonio y Puerto Lirquén-, a DP World.