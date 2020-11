Rafael Guilisasti y los problemas en Chile: “"Tenemos una urgencia, tenemos una fractura política"

Actualidad

El vicepresidente de Concha y Toro señaló en un seminario que la agroindustria entró en una fase de innovación acelerada y que conllevó nuevas prácticas para el sector.

En el seminario online de ProChile e Icare denominado "Mega tendencias y oportunidades de los mercados", Rafael Guilisasti, vicepresidente de Concha y Toro, abordó el contexto social del país, los cambios que implicó el teletrabajo para las empresas y las nuevas prácticas en términos de innovación que la industria ha implementado en sus procesos.

En la jornada, Guilisasti inició su intervención señalando que no se debe ignorar una urgencia que hay en Chile: "Tenemos una urgencia, tenemos una fractura política (...) Creo que si no resolvemos bien estos temas, la crisis derivada de la pandemia añadiremos una crisis política bastante profunda y que puede hacer que el ritmo de crecimiento, de satisfacción de las necesidades sociales, no se resuelvan", comentó, añadiendo que hay que ocuparse de eso y que es responsabilidad de todos los actores.

Respecto al teletrabajo, que ha sido implementado por la mayoría de las industrias ante la crisis sanitaria, dijo que "para salir adelante vamos a tener que recurrir a formas muy creativas de trabajo". Explicó que este modo de trabajo irrumpió en las prácticas de las actividades, pero así como irrumpió en la proactividad, también podrían irrumpir nuevas formas de trabajo.

"Chile ha respondido muy bien. Puedo dar fe en empresas que estamos activamente ligados al mundo exportador que hemos podido seguir vinculados con el mundo con ausencia de trabajo, con ausencia de ferias. Con muchas dificultades se ha armado una red basada en toda la digitalización que afortunadamente ha podido ser relevada en esta pandemia como un fenómeno positivo".

Añadió que en la industria del vino hay una trayectoria de colaboración y que se ha logrado asociar a Chile con un buen origen de los vinos y se ha mantenido un esfuerzo colaborativo en torno a la innovación. "En el mundo agroexportador si bien hay competencia también hay colaboración".

Sobre este punto, Guilisasti se extendió y detalló que el vino que se producía hace 20 años en el país es muy distinto al de hoy, debido a la innovación. "Ocurrió que la agroindustria entró en una fase muy acelerada de innovación y esa realidad ha motivado muchos cambios", dando ejemplos de la importancia de plantas libres de virus y con mejor captación de sol.

"En un paso más allá, tenemos un centro de distribución y tecnología ubicado en Talca, el cual una de sus funciones es proveernos de plantas saludables para ser frente a los desafíos modernos" explicó. "Para hacer frente a los procesos más productivos evidentemente tenemos que usar la inteligencia artificial para resolver nudos en la logística", puntualizó.