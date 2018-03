Ranking Forbes 2018: millonarios chilenos se hacen más ricos, pero especialmente Julio Ponce Lerou

Actualidad

El listado mundial es liderado por Jeff Bezos con una fortuna de doce dígitos. Nunca antes visto.

El 2017 fue un buen año para las mayores fortunas de Chile. Así se desprende de los resultados del tradicional ranking Forbes, el cual reveló un claro aumento de la riqueza de las personas más acaudaladas del país.

Como ha sido tradicional en los últimos años, la fortuna de Iris Fontbona lidera el listado a nivel local con un patrimonio estimado en US$ 16.300 millones.

La cifra se compara positivamente con los US$ 13.700 millones del ranking Forbes 2017.

La viuda del empresario Andrónico Luksic Abaroa es la octava mujer más rica del mundo.

En la segunda posición del listado aparecen empatados Horst Paulman y Julio Ponce Lerou con una fortuna estimada de US$ 4.800 millones para cada uno.

Pero hay matices: mientras el dueño de Cencosud vio incrementada en US$ 100 millones su fortuna, la del denominado "rey del litio" trepó US$ 1.700 millones. Ni más ni menos.

Álvaro Saieh también tiene motivos para celebrar. La fortuna del empresario ligado a Corpbanca y SMU subió desde US$ 2.500 millones a US$ 3.200 millones, de acuerdo a Forbes.

En el ranking aparece una vez más Sebastián Piñera, cuya fortuna experimenta un aumento de US$ 100 millones, hasta los US$ 2.800 millones.

El patrimonio del presidente electo está por encima de los US$ 2.700 millones de Roberto Angelini y de los US$ 2.100 millones de su hermana, Patricia. La diferencia, no obstante, es que el patrimonio del presidente de Empresas Copec experimentó un fuerte salto de US$ 1.000 millones, mientras que el de su hermana subió US$ 800 millones.

El desconocido empresario Jean Salata subió US$ 200 millones, hasta los US$ 1.600 millones.

La única fortuna que se contrajo fue la de Luis Enrique Yarur. De acuerdo al ranking Forbes 2018, la riqueza del presidente del Bci bajó en US$ 300 millones a US$ 1.600 millones.

Listado

La lista Forbes de 2018 suma un récord de 2.208 milmillonarios de 72 países, quienes controlan una fortuna de US$ 9,1 billones (millones de millones). Se trata de un alza de 18% en relación a 2017.

El patrimonio medio se eleva a los US$ 4.100 millones.

El más rico de todos

Este año, el ranking global es encabezado por Jeff Bezos, el cual marca un hito ya que por primera vez la fortuna de alguien llega a una cifra de doce dígitos. Según Forbes, la riqueza del fundador de Amazon asciende a US$ 112.000 millones, poco menos de la mitad del PIB de Chile.

El empresario sólo en 2017 vio un aumento de US$ 39.000 millones en su riqueza, cifra considerablemenete más alta que la suma de las mayores fortunas de Chile.

En segundo lugar aparece Bill Gates con US$ 90.000 millones y Warren Buffett con US$ 84.000 millones.