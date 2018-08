Reforma al SEIA: participación temprana de las comunidades genera primer debate

Actualidad

Ministra Cubillos pidió a la Comisión de Medio Ambiente tener al menos dos meses de audiencias para enriquecer la iniciativa presentada.

Al menos dos meses pidió la ministra Marcela Cubillos a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, para escuchar la opinión de diversos actores respecto de la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que ayer comenzó su trámite.

“Nuestro objetivo, y así lo hemos pedido a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, es que podamos tener al menos dos meses de audiencias públicas para escuchar a ONG’s, gremios, expertos, federaciones de trabajadores y a todos que quieran hacer valer su opinión para luego el proyecto, enriquecido por este debate parlamentario, someterlo a la primera votación en general en la Cámara de Diputados”, dijo Cubillos.

El trámite de la principal reforma ambiental de los últimos 9 años no se prevé sencilla. Uno de los aspectos que centrará el debate es cómo está diseñado el mecanismo de participación ciudadana temprana, la que pese a generar adeptos, tiene detalles que expertos concuerdan se deben mejorar.

Dino Pruzzo, del equipo de Medio Ambiente de Jara del Favero, comentó que para los Estudios de Impacto Ambiental -para lo cual este trámite será obligatorio-, debiera permitir que se incluyan aspectos planteados por la comunidad en la evaluación, para mejorar el proyecto.

Sin embargo, agregan que sería relevante que se establezca un plano mínimo para realizar la participación ciudadana temprana y no uno máximo de duración, porque podría implicar que posteriormente se cuestione un proceso realizado en un plazo inferior.

¿Bajará la conflictividad que el resultado de esa participación sea revisado por un Tribunal Ambiental? “No nos parece. No se advierte por qué un órgano jurisdiccional debiera validar los términos de referencia obtenidos en el proceso”, dice el equipo de Jara del Favero.

El abogado y exfiscal del Ministerio de Medio Ambiente, Jorge Cash, cree que el mecanismo no cumple el objetivo de minimizar la judicialización. “Puede que contribuya a democratizar el proceso ambiental o a fomentar la participación, lo que sin duda es valioso, no obstante, mientras se mantenga la actual regulación de la Participación Ciudadana, los denominados términos de referencia, constituyen una verdadera caja de pandora en cuanto a su impacto judicial, pudiendo abrir un nuevo foco recursivo e indeseado”, dice.

Inicio del debate

Entre los abogados consultados hay cierta concordancia de que la propuesta del gobierno es un buen pie de inicio para la discusión.

“Es una propuesta bastante amplia que considera diversos aspectos, no sólo limitados a reducir el componente político en la evaluación y a ampliar la participación ciudadana, sino también a reducir la discrecionalidad de la administración en la evaluación. El proyecto se hace cargo de aspectos históricamente controversiales”, dice Winston Alburquenque, de VGC Abogados.

En Jara del Favero creen que es positiva porque se buscar dar mayor objetividad técnica al procedimiento, mientras Cash agrega que es “valiosa” la propuesta, pero se equivoca el rumbo en lo procedimental, dado que deberían impulsarse dos proyectos, uno abocado a la gestión ambiental y otro a lo recursivo.

"Es un buen punto de inicio para la discusión, pero no significa que exista acuerdo"

Luis Cordero, socio de FerradaNehme, conoce de cerca las reformas como la que se plantea y dice que el debate será largo.

- ¿Cómo ves la propuesta?

- Se hace cargo de los problemas de gestión y recoge cosas de la comisión que vio este tema en el gobierno de Bachelet, pero en vez de hacer cambios reglamentarios, los lleva a una ley. Es un buen punto de inicio. La ministra Cubillos toca los cuatro temas sensibles: politización, gestión, ampliación de la participación ciudadana y la del acceso a justicia ambiental.

- ¿Qué te parece la participación ciudadana temprana?

- El reconocimiento de este proceso de participación temprana es buena noticia, sin embargo, como está planteado, puede traer algunos problemas, porque no hay una autoridad clara a cargo, el Servicio de Evaluación Ambiental queda como un actor distante y, tercero, al llevar los acuerdos que se establecen al Tribunal Ambiental, desnaturaliza la función de este organismo. Creo que es lo mas débil del proyecto, aunque es un buen punto de partida.

- Según tu experiencia, ¿cómo ves el trámite en el Congreso?

- El gobierno hace bien en poner estos cuatros puntos, porque son convergentes e inevitables, pero eso no significa que exista acuerdo. Esta es la reforma más grande después de la de 2009 y aquella vez duró dos años. Esto va a depender mucho de la capacidad de negociación de la ministra Cubillos. Esto no es bolsas plásticas. Los polos van a estar en cómo se comprenden los proyectos en los territorios y participación ciudadana desde el punto de vista de calidad del diálogo.

"Nos preocupa que el trámite se tranque y pierda el sentido de oportunidad"

Mario Tapia, socio del estudio Carcelén, analiza la reforma ingresada ayer al Congreso.

-¿Cuál es tu visión de la propuesta general para reformar al SEIA?

- El Proyecto apunta en la dirección correcta en cuanto a agilizar el procedimiento de evaluación de proyectos. Ello lo vemos, por ejemplo, en la tramitación vía "ventanilla única" de los permisos ambientales sectoriales, en la eliminación de algunos recursos administrativos que eran requisito para la interposición de reclamaciones ante el Tribunal Ambiental, conjuntamente con la supresión del ejercicio de la potestad invalidatoria administrativa en lo que respecta a las RCA, que en particular ha traído múltiples conflictos interpretativos a nivel jurisprudencial.

- ¿Qué te parece la participación ciudadana temprana?

- Si bien es un mecanismo adecuado para la correcta socialización de los grandes proyectos y permitiría llegar a soluciones satisfactorias para comunidades y titulares con anterioridad a la evaluación ambiental, nos genera preocupación dos temas: Primero, la extensión excesiva del plazo de consulta (18 meses); y segundo, que el Proyecto de Ley contempla la consulta al Tribunal Ambiental de los "Términos de Referencia Ambiental" que emanan del proceso, el que, por el momento, genera más dudas que certezas.

- ¿Cómo ves el trámite en el Congreso?

- Es difícil prever lo que podría suceder. Todo dependerá del manejo que haga el Ejecutivo con el uso de las herramientas legislativas. Nuestra preocupación es que se tranque un buen rato y pierda el sentido de oportunidad que se le quiera dar a este proyecto.