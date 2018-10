Revés para Karlezi: Junta extraordinaria rechazó revocación de directorio de Clínica Las Condes

Actualidad

Moción fue desestimada con el 65% de los votos.

Con un 75,4% de los votos la junta extraordinaria de accionistas de la Clínica las Condes rechazó la solicitud de Cecilia Karlezi de revocar el directorio. La moción de accionista mayoritaria obtuvo el respaldo solo del 24,5% de las acciones. La participación del encuentro alcanzó el 90%.

La cita tuvo un punto máximo de tensión cuando el director Alejandro Quintana, representante de Karlezi, pidió la palabra, situación que fue negada por el presidente de la compañía, Andrés Navarro, lo que motivó la molestia y el retiro del abogado de la reunión.

“Aquí se vulneró el derecho de un director que tiene voz y voto y por eso me retiré”, señaló a la salida. El director buscaba solicitar la suspensión de la junta situación que no fue acogida por el directorio.

Por su parte, el abogado representante de la empresaria, Jorge Bofill, señaló que la junta fue una farsa. “Tal como lo habíamos anticipado esta junta fue una farsa, Andrés Navarro impidió que ejerciéramos el derecho a voz, para indicar los fundamentos de revocación del directorio. En esto términos es bien difícil que gane la transparencia lo que ganó fue la opacidad. Esto está empezando”, señaló y aclaró que van a estudiar las acciones legales necesarias para defender el patrimonio de Cecilia Karlezi.

La empresaria que controla el 18,87% a través de las sociedades Santa Filomena y Lucec Tres, acusó de irregularidades, ya que la junta no acogió la principal razón de por qué se solicitó, que era someter a votación la contratación de una auditoría que revele la pérdida patrimonial que ha afectado a la Clínica Las Condes en los últimos años, argumentos que se presentaron en una carta.

El gerente general de CLC, Jaime Mañalich señaló que la junta se ciñó a la ley y que el directorio no ha acogido la propuesta de la auditoria.

“La idea de una auditoría forense no es adecuada porque el año pasado hubo una auditoría muy extensa de Price y en segundo lugar porque hubo, por oficio, una investigación formal de la Fiscalía Oriente respecto al tema de si había habido fraude en la contabilidad de la clínica y dijo que no tenía pruebas y se archivó esa opción y por lo tanto el directorio estimó que desde el punto de vista de la acción penal, la máxima potestad la tiene la fiscalía, y habiendo concluido su investigación, parecía inadecuado hacer una nueva investigación”, precisó.

Frente al quiebre al interior del directorio, Mañalich precisó que una vez superada esta junta, se espera tratar de buscar acuerdos con Karlezi para superar las diferencias.

Ante el rechazo a la intervención de Quintana, el ejecutivo aclaró que la junta tenía una materia única que era la revocación y la solicitud de suspender la junta “es contraria a la convocatoria del directorio y a la propia decisión dela CMF que resolvió seguir adelante a la junta”, dijo.

Bofill por su parte reconoció que si bien ha habido algunos conversiones para explorar la posibilidad de un acuerdo hoy no existen negociaciones “Lo que éste accionista quiere es que se resuelvan los problemas de la clínica y si hay formas de resolverlo conversando por supuesto que no va a estar cerrado a hacerlo, este no es un accionista que tenga convicción de generar conflicto, pero si va a ejercer sus derechos y hacer valer sus intereses”, aclaró.