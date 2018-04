Ruiz-Tagle es elegido nuevo presidente de Colo-Colo y pone fin a la era Mosa

Actualidad

El empresario se impuso en la junta con cinco votos de un máximo de nueve.

Cambios y qué cambios en Colo-Colo. En medio de una gran expectación periodística, la junta de accionistas de Blanco y Negro, la sociedad que administra al club de fútbol, finalmente eligió a Gabriel Ruiz-Tagle como nuevo presidente, poniendo fin a la era de Aníbal Mosa.

El ex ministro de Deportes de Sebastián Piñera arribó al estadio Monumental acompañado de otro de los grandes accionistas del club y enemigo acérrimo de Mosa, Leonidas Vial.

Leonardo Battaglia, vicepresidente, quedó como el número dos de la Sociedad.

Mosa le deseó lo mejor al nuevo presidente del club, afirmando que si le va bien a él, "también a los colocolinos".

Una de las grandes interrogantes deportivas en relación al cambio de administración, está relacionada a la continuidad del actual técnico del club, Pablo Guede, cuyo soporte era el empresario de la X Región.

En una concurrida conferencia de prensa, dijo que iba a llamar a Guede para informarle de manera oficial los resultados de la elección.

"No sé si les gusta o no les gusta Pablo Guede" como técnico, dijo el empresario en relación al paladar futbolístico de la nueva administración.

Cabe recordar que Ruiz-Tagle ya fue presidente del club en 2006 y, según sus propias palabras, habían sido los mejores años de su vida.

Sin embargo, en una entrevista otorgada a La Tercera, el ex gerente general de la ex SCA (implicada en el caso colusión del papel tissue), afirmó que "no pretendo volver a Colo Colo, quiero decirlo con claridad".