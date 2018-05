Salmones Austral informa exitoso cierre de negociación colectiva con sindicato

Actualidad

Desde la compañía señalaron que esto confirma que la comunicación abierta, constante y de confianza, son la clave para una buena relación entre empresa y trabajadores.

Salmones Austral informó este jueves del éxitoso cierre de la negociación colectiva con el Sindicato de Trabajadores Trusal marcado por "el diálogo" y "el buen entendimiento".

El proceso fue cerrado el 25 de abril tras cuatro semanas de conversaciones, logrando un nuevo contrato colectivo.

Y tras la positiva negociación, desde la compañia entregan su visión para lograr acuerdos entre empresa y trabajadores. "La comunicación abierta, constante y de confianza son la clave para una buena relación".

Añadieron que "el proceso de negociación colectiva no es una conversación limitada a los días o semanas en que se está negociando formalmente de acuerdo al procedimiento establecido en el Código del Trabajo, si no que es una relación de largo plazo que se trabaja día a día, sin importar si hay o no negociación colectiva".

"Son conversaciones constantes durante el año donde en forma conjunta entre empresa y sindicato se van trabajando distintas materias relacionadas con las personas y su bienestar en la empresa que permitan un trabajo armónico para lograr de buena forma los objetivos personales y de la organización", concluyeron.