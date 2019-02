Sandra Guazzotti habla del cambio de estrategia de Oracle para posicionarse en servicios cloud

Actualidad

Pasó de ser una empresa de soluciones tecnológicas a una servicios en la nube y hoy, el 70% de los ingresos globales provienen del nuevo foco.

Hace siete meses la argentina Sandra Guazzotti volvió a asumir la gerencia general de Oracle Chile -la anterior fue entre 2011 y 2014- y desde hace un par de semanas es la nueva presidenta de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, Amcham Chile, en reemplazo de Jorge Carey, donde uno de los cinco ejes de su gestión, será la transformación digital.

Respecto de Oracle, comenta que el desarrollo de cloud -acceso a servicios en internet- los llevó a repensar la estrategia de la compañía a nivel global y pasar de ser una empresa de soluciones de tecnología, a una de servicios, un cambio que ya se refleja en las cifras, pues el 70% de los ingresos a nivel mundial provienen de servicios donde cloud es un componente muy importante, afirma.

“Estamos viviendo una profunda transformación digital. Cuando te conviertes en una empresa de servicios, es clave que toda la organización esté pendiente de que los clientes logren sus objetivos, ya no es suficiente darles acceso a la tecnología, sino acompañarlos”.

-¿Qué acciones concretas realizaron para llevar adelante este proceso?

-Estamos trabajando en cuatro ejes. Primero, cómo cambiamos de dentro hacia fuera y logramos que los trabajadores se conecten con el propósito. Segundo, que el cliente sienta que somos su partner tecnológico. Tercero, liderar con la innovación, todo lo que estamos haciendo con el Autonomus Data Base o el ERP Cloud, y otras tecnologías del siglo XXI, que permitan a los clientes innovar más rápido. Y cuarto, fortalecer las comunidades en las que operamos, cómo habilitamos la innovación en Chile.

-¿Qué papel tiene el cloud en la estrategia de negocio de la compañía?

-Hace unos años la conversación con clientes era si se iba o no a cloud, si era o no seguro. Hoy es cómo llego y para qué quiero estar ahí. El mundo cloud habilita el desde a muchas tecnologías. Hace tiempo estamos en las Pyme, pero el cloud nos permitió disponibilizar soluciones que antes no eran accesibles para clientes más pequeños, democratizar la tecnología. También hemos adquirido firmas enfocadas en Pyme, como NetSuite, un ERP que crece con ellas.

-¿Cuál es la estrategia de crecimiento para este año?

-Nos enfocaremos en ERP Cloud y Autonomus Data Base. Oracle nació como una compañía de base de datos y desarrollamos una base de datos con machine learning, que se autorepara, se parcha sola, detecta patrones de riesgo y se protege sola. También ayuda a mitigar errores y es cloud. Además, el administrador de base de datos puede ser reentrenado para realizar funciones de profesionales que faltan, como data minning.

En los últimos 12 meses en toda la oferta de cloud -aplicaciones de ventas, finanzas, RRHH, entre otros-, hicimos 80 mil upgrades (actualizaciones) en el mundo financiero contable, igual a todos los realizados en 15 años. Y los disponibilizamos en un año, la velocidad a la que estamos incorporando nuevas funcionalidades y tecnologías emergentes es incomparable. Son tecnologías del siglo XXI, ya no tienes que parar la operación para hacer un upgrade.

Visión de Chile

-Cómo ve la transformación digital de las empresas chilenas?

-Chile tiene avances en telecomunicaciones, por lo tanto, las bases están dadas. En el sector privado, la banca, retail y manufactura están haciendo cosas interesantes y la minería está incorporando teleoperación, robótica, Internet de las Cosas (IoT), e Inteligencia Artificial (IA), pero aún hay camino por recorrer.

-¿Qué falta?

-Falta una transformación cultural importante en las organizaciones, generar la cultura y preparar a las personas requiere mayor celeridad. En el sector público, si bien hay hitos como el proyecto de modernización del Estado, en aspectos como digitalización y celeridad de los trámites, todavía no va a la velocidad esperada. Por ejemplo, se puede ir más rápido en salud. Celebro que se esté hablando del Hospital Digital, pero hay que ir más rápido. Y aquí es clave el trabajo público-privado, esto no es algo que el Estado vaya a resolver solo.

-¿Las empresas están invirtiendo en tecnología?

-Sí, pero todavía es bajo. Hay industrias que invierten más que otras, como telecomunicaciones, banca y retail. Electricidad e infraestructura, en general, tienen más espacio para invertir, sobre todo en ciberseguridad, donde tradicionalmente no invierten. Con la proliferación de IoT, están expuestos a muchos más puntos de entrada. Y cómo usar las tecnologías emergentes como machine learning e IA y combinarlas con mayor seguridad, será el desde.

-¿Qué industrias están priorizando la inversión en ciberseguridad?

-Los reguladas y las más vulnerables. Es interesante cómo se está abordando la institucionalidad, hay un delegado de ciberseguridad. Esto no es un tema de una industria, de una entidad o de una empresa. Hay que abordarlo como una política país, en coordinación público-privada. Una falla se puede generar en una casa y afectar a toda una red. Los hackers comparten información, operan en línea y se valen de herramientas como la IA. Necesitan acertar una vez, y los que nos defendemos el 100% de las veces. El tema no es si te van a hackear o no, sino estar preparado cuando ocurra. La protección de la data, quién tiene acceso o privilegios, o cómo te recuperas, es fundamental a nivel país.