Se concreta primer desembolso a Latam por US$ 1.150 millones y Toesca administrará nuevo fondo

Se realizará una subasta en la Bolsa de Comercio de Santiago mediante la apertura simultánea de dos libros de órdenes.

Latam Airlines realizó hoy el primer desembolso por US$ 1.150 millones bajo el financiamiento DIP, representando el 50% del total de los US$ 2.300 millones disponibles a esta fecha. El giro corresponde a US$ 650 millones del Tramo A y US$ 500 millones del Tramo C.

Asimismo, también se dio a conocer la forma de participación de los accionistas minoritarios y otros acreedores en el Tramo C del financiamiento DIP por hasta US$ 150 millones.

"Hoy se concreta lo que anunciamos al principio de este proceso que es otorgar la posibilidad a los accionistas de Latam de participar en el financiamiento del grupo", afirmó el CFO de la compañía, Ramiro Alfonsín. "Este primer desembolso del préstamo DIP nos permitirá reestablecer nuestra operación acompañando la evolución de la demanda y trabajar con mayor tranquilidad en nuestro plan de reorganización", aseguró.

Latam contrató a LarrainVial para la estructuración del incremento del Tramo C a través de la colocación de cuotas en un fondo de inversión público mediante una subasta. Este fondo será administrado por Toesca S.A Administradora General de Fondos. De esta forma, los accionistas inscritos a la medianoche del 25 de mayo de este año y que mantengan esa calidad a la medianoche del día anterior al de la apertura del libro de órdenes de la subasta, tendrán prioridad para participar a razón de US$ 3,43 por acción, informó la empresa.

La cantidad no suscrita por dichos accionistas podrá ser colocada entre otros inscritos en el registro respectivo de Latam, así como también entre quienes sean tenedores de bonos locales, en ambos casos, al 8 de octubre y en la medida que tengan dicha calidad a la medianoche del día anterior al de la apertura del libro de órdenes de la subasta.

Por último, los accionistas inscritos al 25 de mayo de 2020, que tengan interés en contribuir con más de US$3,43 por acción, también podrán participar por dicho exceso, en los mismos términos y condiciones que los otros accionistas y tenedores de bonos locales identificados precedentemente. En caso de que el interés exceda los US$ 150 millones, estos inversionistas concurrirán a pro rata.

El financiamiento DIP aprobado por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York considera actualmente dos tramos comprometidos. El Tramo A, por un monto de hasta US$1.300 millones, liderado por Oaktree Capital Management, que comprometió US$1.125 millones, y en el que Knighthead Capital participará con US$175 millones.

El Tramo C considera un monto de hasta US$1.150 millones, y está compuesto por US$750 millones comprometidos por Qatar Airways y los grupos Cueto y Eblen, y por US$250 millones que aportará Knighthead Capital, además de los US$150 millones que comprometerá el fondo administrado por Toesca S.A Administradora General de Fondos.

"Latam hace presente que es responsabilidad de cada interesado informarse acabadamente sobre las características del Financiamiento DIP y solicitar la asesoría que estime necesaria para una adecuada comprensión de sus características y riesgos", dijo el CEO de la firma, Roberto Alvo, en una comunicación oficial al regulador.