Actualidad Sernac deja en manos de Amazon seguridad de sitio para compensación del tissue Los costos de este y otros servicios para el proceso se financiarán con los más de $ 2.000 millones de intereses generados. Un histórico proceso comenzó ayer tras el “cúmplase” dictado por el Décimo Juzgado Civil de Santiago: el inicio del proceso de entrega de las compensaciones por la denominada colusión del tissue, que se puso en marcha con la detección del universo de beneficiados, que alanzó 13.347.740 chilenos mayores de 18 años. El vamos fue dado por el director nacional del Sernac, Lucas del Villar, quién confirmó que la entrega de los $ 7.000 se darán a partir del 1 de agosto en dos etapas: la primera, que será de manera automática, para los clientes de BancoEstados y el ISP, equivalentes al 75% de la población. La segunda, para el 25% restante, se dará mediante la inscripción en el sitio micompensación.cl. No dejando nada al alzar, Del Villar confirmó que el sitio se dejó nada menos que en manos del gigante tecnológico Amazon Web Services. “Tienen experiencia en esto”, aseguró, agregando que la plataforma “tiene los más altos estándares de seguridad”. Para estos 3,3 millones de beneficiados, estará la alternativa de retirar los $ 7.000 en CajaVecina, con costo cero, o vía transferencia a una cuenta corriente, que sí tendrá un costo asociado de $ 300. Este último canal estará en manos de Khipu, medio de pago similar a Transbank, pero basado en la simplificación de transferencias bancarias. La firma fue fundada en 2011 por Roberto Opazo y Emilio Davis, pero desde 2013 se sumó Luís Hernán Paúl, entre otros que la integran hoy. Esta y otras operaciones asociadas al proceso serán costeadas con los intereses generados por los fondos entregados por la papelera CMPC. “Estamos hablando de un monto de $ 97 mil millones, que se incrementó en $ 2.000 millones, hay costos asociados a las transacciones del orden de $ 1.500 millones aproximadamente”, explicó. Afirmó además que un porcentaje importante “se va a destinar a todas las plataformas y a toda la seguridad, y un porcentaje menor va a ir como remanente para ocuparse en este periodo y que se van a incorporar a las personas más vulnerables”. La cifra también costeará otro proceso pro transparencia que se dará al término del proceso. “Está contemplada una auditoría de cierre, que es un gasto no menor. Estamos definiendo la empresa. Este cierre se da en abril-mayo del próximo año”, dijo el nuevo director del Sernac. SCA no se salva La exitosa conclusión de la mesa de negociación que comenzó hace casi tres años no es el fin del camino para Sernac. Respecto del juicio que mantienen con SCA, Del Villar dijo que “estamos avanzando, esperamos desde ya tener una sentencia favorable donde la empresa sea condenada a indemnizaciones proporcionales al plan de compensación”. ¿Cómo debería compensar esta empresa? Señaló que “por lo que hemos visto por el fallo del TDLC, de acuerdo a dos metodologías verificadas por ese fallo, en relación a CMPC que eran US$ 160 millones, debería ser una proporción en relación a ese monto”. Principales hitos del proceso 31 de mayo (día 0)

Sernac detecta universo de beneficiados mayores de 18 años tras el "cúmplase" dictado ayer y se habilita información sobre el pago.

20 de junio (DÍA 20)

Sernac recibe las nóminas de BancoEstado e ISP.

3 de julio (Día 33)

Se inicia la etapa de inscripción en el sitio micompensacion.cl, para quienes no están en BancoEstado o el ISP y se habilita nueva información en el sitio.

1 de agosto (día 62)

Se inicia etapa de pago automático e inscritos a la fecha.

30 de agosto (62 AL 91)

Se da fin al pago automático vía BancoEstado e ISP.

30 de septiembre (DÍA 121)

Se cierra la etapa de inscripción en el sitio.

10 de octubre (DÍA 131)

Se da fin al pago de los inscritos en el sitio.

10 de abril de 2019 (DÍA 313)

Se da cierre a la posibilidad de retiro en CajaVecina.

Mayo de 2019

Se dará a conocer el cómputo del remanente de quienes no retiraron su dinero.

