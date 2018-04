Sernac denuncia a 20 empresas que participaron en Cibermonday por diversos incumplimientos a la ley

Actualidad

Dentro de las prácticas que contradecían la normativa estaban no informar el stock; la falta de información en las condiciones y características del servicio de despacho; ofertas engañosas, entre otras.

El Sernac denunció a 20 empresas que participaron en el pasado CyberMonday, tras detectar a través de Ministro de Fe, una serie de incumplimientos a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores (LPC).

El Servicio tomó esta determinación luego de analizar los antecedentes y encontrar una serie de prácticas que contradecían la normativa, entre ellas, no informar el stock; falta de información en las condiciones y características del servicio de despacho; ofertas engañosas, es decir, los precios respecto de un mismo producto durante el evento eran iguales o superiores al precio informado antes del CyberMonday.

El propósito de estas denuncias es que las empresas sean sancionadas con el máximo de las multas, que puede llegar hasta 50 UTM por cada una de los incumplimientos denunciados, esto es, cerca de dos millones trescientos sesenta y cinco mil pesos.

A juicio del Sernac, estas acciones legales además buscan relevar la importancia que las empresas respeten la Ley y que mejoren en futuros eventos de este tipo sus estándares de calidad y profesionalismo.

Las denuncias del SERNAC fueron en contra de las empresas: Sparta, Samsonite, New Balance, Under Armour, Tienda Lego, Bold, Secret, Mas barato, 7veinte, Merrel, Shopcaterpillar, Europcar, Xtrem, Corona, Lounge, Lentes Plus, DeVitrina, Adidas, Cupon Club y Kipling.

Hay que recordar que sólo durante las tres jornadas del "CyberMonday", realizado entre el 6 y 8 de noviembre y donde participaron 175 marcas, el SERNAC recibió más de 700 reclamos de parte de los consumidores, los cuales apuntaban principalmente a problemas para realizar las compras, precios que no eran ofertas, falta de stock, anulación unilateral de compras, entre otros.

Derechos de los consumidores



El Sernad aclaró que los consumidores que adquieren productos o servicios a través de internet tienen los mismos derechos que si lo hicieran en forma presencial: esto es, a que se le informe el precio y se respete, que se cumpla lo ofrecido, que el producto sea de calidad y que la empresa responda en caso de problemas.

Si la empresa se compromete a entregar un producto con determinadas características en cierto plazo, esta promesa debe ser cumplida.

Asimismo, si los consumidores compran productos o contratan servicios a través de una empresa de descuentos, éstas deben responder, aunque haya actuado como intermediaria de otros proveedores.