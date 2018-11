Actualidad

Salvador Said dice sobre su padre: “Me asombra su capacidad de atreverse, de tomar decisiones de forma valiente, pero con gran racionalidad”.

- ¿Cuáles son las principales lecciones de vida que le ha entregado su padre, don José Said?

- Siempre he sido muy cercano a mi padre. En mi niñez y juventud me preocupé de escucharlo, acompañarlo e interesarme por su actividad como empresario, lo que me preparó para, muy joven, empezar a trabajar y a adoptar distintos roles en nuestras compañías, que fueron desde usar mis vacaciones de escolares para trabajar en la operación de algunas de las empresas o asistir como oyente a los directorios cuando era universitario hasta asumir la gerencia general en una empresa en la que todos los trabajadores tenían bastante más edad y experiencia que yo.

Lo que aprendí en ese período, de la experiencia de mi padre y de la de los trabajadores de nuestras empresas, al darme él la posibilidad de involucrarme en ellas, fue fundamental en lo que soy ahora. Ese aprendizaje ‘informal’, que va más allá de lo aprendido en la universidad, no tiene comparación.

- ¿Qué es lo que más destaca de don José como empresario?

- Me asombra la capacidad de mi padre de atreverse, de tomar decisiones de forma valiente pero con gran racionalidad; también su espíritu emprendedor, que hace que siempre esté buscando nuevos negocios o, dentro de nuestros negocios, nuevas formas de llevarlos a cabo, y, por último, su inquietud.

Nunca está cómodo con la situación en que está, siempre está buscando algo más, ya sea en lo intelectual o en lo empresarial. Hoy en día está muy interesado en los últimos avances tecnológicos y cómo éstos pueden aprovecharse en nuestros negocios.

- ¿Qué mensaje le da a los jóvenes emprendedores que se están iniciando en el mundo de los negocios?

- Para mi es mucho más importante el emprendedor que el emprendimiento en sí. La persona es la clave a la hora de ejecutar una buena idea. En Endeavor se habla de las 4P que todo emprendedor exitoso debe tener: Pasión, Perseverancia, Paciencia y Prudencia. Estoy totalmente de acuerdo con ese diagnóstico.

Quien lleva a cabo una idea como emprendedor debe ser alguien especial, capaz de formar un equipo humano y desarrollar un liderazgo participativo, saber escuchar, no tenerle miedo al fracaso, ser honrado, ejecutivo e innovador.