Sindicato de Prensa de TVN y renuncia de Orrego: "Esto revela una falta de compromiso con el canal público"

Actualidad

El presidente del gremio reconoció que "claramente ha habido una falta de sintonía entre el directorio y Jaime de Aguirre".

La crisis de TVN es total. La renuncia del presidente del directorio de la señal estatal, Francisco Orrego, no cayó nada bien ni en el gobierno ni en los trabajadores de la señal estatal.

Según el presidente del sindicato n° 3 de Prensa de TVN, Rodrigo Cid, "esto revela una falta de compromiso con el canal público a pocos meses de haber asumido, planteando además que no tenía las herramientas necesarias para tener un mayor control, cuando esas herramientas están consagradas en la Ley de TVN".

Además, el dirigente gremial explicó que para remover al director ejecutivo se necesitan cinco votos, por lo que planteó la necesidad de "convencer al resto, buscando consenso y acuerdos para tomar decisiones".

Con todo, reconoció que "lo que uno ve dentro del canal es que hay dificultades para trabajar. La administración presenta iniciativas y proyectos, pero ha habido dificultades para que eso pueda prosperar. Claramente ha habido una falta de sintonía entre el directorio y Jaime de Aguirre, cuando estas dos instancias deberían trabajar en conjunto. Esto no ayuda en nada a superar los problemas".

Al ser consultado el presidente Sebastián Piñera por la renuncia, no reaccionó nada bien: "No me eche a perder el día", fueron las escuetas declaraciones del mandatario a la prensa.



Esta mañana se conoció que Orrego envió una carta el lunes al propio Piñera en la que renunciaba a la conducción del canal estatal argumentando fuertes críticas a la administración de Jaime de Aguirre.