Sky y Latam destacan baja en las tasas de embarque

Actualidad

Aseguraron que se suma al esfuerzo que estamos haciendo todos los actores de la industria por rebajar el valor de los pasajes.

Las aerolíneas se mostraron satisfechas ante el anuncio del gobierno de rebajar las tasas de embarque en un 20% para los vuelos nacionales y en US$ 4 los internacionales.

"Estamos felices de que la cruzada que emprendió SKY hace tres años, para lograr la rebaja de las tasas, hoy ya sea un hecho. Es un gran paso para el desarrollo económico y regional de nuestro país", dijo el gerente general de SKY, Holger Paulmann.

"Valoramos enormemente el anuncio del gobierno y la disposición de sus ministros, el que se suma al esfuerzo que estamos haciendo todos los actores de la industria por rebajar el valor de los pasajes y permitir que cada vez más personas puedan volar", aseguró Paulmann.

Por su parte, LATAM calificó como una "muy buena noticia" el anuncio del gobierno que "cristaliza un esfuerzo de años para proponer una baja de tasas y que beneficiará a todos los pasajeros.

"En la última década disminuimos nuestras tarifas para viajar dentro de Chile hasta en un 46% y, hasta este momento, el aumento de las tasas de embarque apuntaba en la dirección contraria (...) La reducción de tasas será especialmente notoria para los pasajeros que opten por tarifas rebajadas ya que verán una reducción aún mayor en el precio final de sus viajes", afirmó Gisela Escobar, VP Asuntos Corporativos LATAM.

Cabe señalar que la medida también fue promovida por la Cámara de Comercio de Santiago, quienes también celebraron el anuncio que realizó esta mañana el ministro de Economía, José Ramón Valente, quien informó que las tasas de embarque para vuelos domésticos bajarán durante septiembre un 20%; un 10% más en 2019 y otro 10% en 2020. Mientras que las internacionales disminuirán a US$ 26 dólares en este mes, a US$ 25 en 2019 y a US$ 24 en 2020.

"La propuesta del gobierno recoge una tendencia que se viene dando desde hace un tiempo, donde viajar en avión ya dejó de ser un lujo y la democratización de los cielos es clave para un país como Chile", recalcó el gerente general de SKY.

En cuanto a la rebaja de las tasas internacionales, Paulmann también destacó la medida, planteando además la necesidad de evaluar que en un futuro que éstas se puedan diferenciar entre las tasas para vuelos de corto, mediano y largo alcance, y así beneficiar aún más el turismo.