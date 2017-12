SMA cursa multa de $ 4.370 millones a Arauco

Actualidad

La empresa presentó un recurso de reposición ante el organismo fiscalizador.

Pasaron casi dos años desde que la Superintendencia del Medio Ambiente abrió un proceso sancionatorio contra Arauco tras detectar 11 incumplimientos en su planta de Valdivia, el que vio sus resultados hace unos días con una multa equivalente a $ 4.370 millones.

Estas faltas dicen relación, en su mayoría, con los residuos líquidos industriales (RILES) de la planta, informó la SMA cuando abrió el expediente.

La empresa presentó una reposición ante el organismo para que reconsidere ciertos aspectos de la sanción que fueron informados el 15 de diciembre. La SMA no tiene un plazo definido para contestar este requerimiento.

Se formuló un cargo gravísimo, por no informar a la autoridad, debiendo hacerlo, de un derrame de licor verde ocurrido el 17 de enero de 2014. Solo por este hecho, la SMA aplicó una multa de UTA 732 (unos $ 412 millones).

Otros cargos se refieren a aspectos tales como no construir una planta de osmosis inversa ni una bocatoma, no implementar un registrador de datos de flujo en la obra de rebalse de aguas lluvias en su patio de maderas; superación de parámetros en sus descargas de RILES, como también no reportar diversos monitoreos con la frecuencia debida; no instalar un sistema lavador de gases (scrubber) en el incinerador de gases no condensables, entre otros.

De las 11 infracciones, solo se absolvió en una de ellas a la empresa.

“Respecto de la infracción N° 6, relativa a ‘No haber implementar un registrador con datos de flujo en la obra de rebalse de aguas lluvias del patio de maderas’, se absuelve del cargo a Celulosa Arauco y Constitución S.A.”, informó el organismo.