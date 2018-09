Sociedades de Ponce y directorio de SQM rechazan acuerdo FNE-Tianqui

Actualidad

Sostienen que las medidas acordadas son insuficientes para evitar los riesgos relacionados con la presencia de la firma china.

Pese al intento de la organización de consumidores Conadecus de postergar la revisión en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) del acuerdo extrajudicial al que llegaron Tianqi y la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para destrabar la entrada de la china a SQM, ayer al mediodía comenzó la audiencia en la entidad antimonopolio en la que una serie de actores presentaron sus alegatos ante el acuerdo suscrito el 27 de agosto.

De entrada, las sociedades cascadas con las que Julio Ponce Lerou es el máximo accionista individual de SQM -Pampa Calichera, Potasios,e Inversiones Global Minning (Chile) Limitada- rechazaron enérgicamente el acuerdo. El abogado José Clemente Coz acusó la precariedad de las medidas que se están proponiendo: “Aquí se le ha regalado un acuerdo a Tianqi para efectos que pueda introducirse en el directorio de un competidor y exponerse a información que es sensible para SQM”, señaló. Advirtió que “un riesgo es que, por cualquier razón, el grupo Pampa llegase a disminuir su participación en SQM o a perder control de alguna de las compañías, y reduce su participación en la compañía Tianqi se convierte inmediatamente en el controlador y en una persona con influencia decisiva en la administración de SQM”. “Ese es un riesgo que no está avizorado ni mitigado en este acuerdo”, subrayó.

Además, explicó que el incumplimiento del acuerdo no da sanciones a Tianqi.

La misma postura tomó SQM. “El directorio, reunido extraordinariamente hace dos días, ha acordado por la unanimidad de sus miembros, que representan al 100% de los accionistas, expresar su parecer negativo respecto del acuerdo”, indicó María Isabel Díaz, quien agregó que el arreglo resulta ser completamente insuficiente para mitigar riesgos.

Díaz expresó que ha quedado de manifiesto que el acuerdo tiene un problema en su “génesis” y que “las medidas de mitigación no cumplen con gran parte de criterios que deben satisfacer este tipo de medidas”. “El problema es que, dada la insuficiencia del acuerdo (...) los cabos sueltos que no quedaron resueltos necesariamente van a terminar en conflictos judiciales, lo que esperamos no debiera ocurrir”, enfatizó.