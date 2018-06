SQM: abogados de Corfo y Ponce respaldan que asesorías no estaban excluidas

Actualidad

Eduardo Bitran defendió su postura con dos declaraciones, señalando que esta posibilidad se descartó.

El abogado Felipe Bulnes entregó ayer a la nueva administración de Corfo, liderada por Sebastián Sichel, una serie de correos electrónicos que dejan en evidencia la exclusión explícita de la figura de asesores en el contrato entre la corporación y Pampa Calichera, lo que validaría el regreso de Julio Ponce Lerou a SQM en calidad de "asesor estratégico".

Fue el propio Sichel quien hizo públicos los antecedentes dados por Bulnes, que fue contratado por Corfo para esta negociación.

"El Sr. Felipe Bulnes da cuenta que en esa negociación -que llevó adelante en permanente coordinación con la administración anterior de Corfo- se señaló expresamente que la figura de 'asesores' quedaría excluida de las prohibiciones del acuerdo. El abogado hizo llegar respaldos de correos que dan cuenta de que la decisión fue consensuada y aprobada por el gobierno anterior a través del vicepresidente ejecutivo de la época, señor Eduardo Bitran", dijo Corfo.

La actual administración de la corporación dijo que se encuentra "obligada a la ejecución del contrato" conforme a lo establecido y de acuerdo a los antecedentes expuestos. "Los correos electrónicos dan cuenta que el espíritu de los contratantes fue no ampliar la prohibición al cargo de asesor. En el marco de la legalidad, nos encontramos obligados a dicho contrato, sin perjuicio de no compartir que se haya aceptado la exclusión de los asesores en la norma", se señaló.

Tras emitir el comunicado, Sichel profundizó sobre el asunto, siendo categórico: "La intención original fue dejar excluidos a los asesores externos" (ver nota relacionada).

Pese a esto, calificó como "imprudente y temeraria" la acción realizada por los hermanos Ponce Lerou, por lo que anunció: "No nos va a temblar la mano en fiscalizar el contrato".

Felipe Bulnes evitó hacer declaraciones a este medio.

Su contraparte en las negociaciones, el abogado de Pampa Calichera, Sebastián Oddó, dijo ayer a La Tercera que Bitran sí conocía que los hermanos Ponce Lerou podrían ser asesores, lo que –según él- fue conversado en distintas reuniones antes de sellar el acuerdo que buscaba lograr la salida de Ponce del control de la minera a cambio de una ampliación de la cuota de litio.

Esto quedó respaldado en los correos electrónicos intercambiados entre él y Bulnes.

El intercambio se produjo el mismo día que se oficializó el acercamiento entre ambas partes, el que luego fue cerrado en enero.

Tras las revelaciones de ambos abogados, Eduardo Bitran emitió una declaración pública.

"Si bien en Corfo se evaluó la posibilidad de establecer inhabilidades adicionales específicas para Julio Ponce Lerou, por su responsabilidad directa en la cultura de impunidad de SQM, se descartó ya que podrían tener problemas o vicios de constitucionalidad y/o legalidad. No obstante, siempre fue un requisito innegociable, la salida completa de Julio Ponce Lerou de SQM", dijo el exdirectivo de Corfo.

Añadió que "se han sucedido declaraciones o anuncios de Julio Ponce Lerou a través de personas que trabajan para él", las que a su juicio "carecen de credibilidad, porque la historia confirma que han mentido reiteradamente".

También disparó contra Sebastián Sichel, sobre quien, dijo, originalmente había resuelto inhabilitarse "por sus históricas relaciones con Rafael Guilisasti de las cascadas y con Abemarle", y que ahora sostiene que tiene información de Bulnes.

"Aparentemente, los intereses de Julio Ponce Lerou y de Sebastián Sichel coinciden en discutir sobre si Corfo fue engañada o no, tratando de distraer la atención de lo único relevante: es impresentable y vergonzoso que Julio Ponce Lerou esté nuevamente en la dirección de SQM", sostuvo.

Hacienda confirma que pidió a SII ver operación Nutrien-Tianqi

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, informó ayer que solicitó al director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, que se investigue el debido pago de impuestos de la operación mediante la cual la canadiense Nutrien vendió sus acciones en SQM a la gigante china Tianqi. Se estima que la ganancia de capital de Nutrien llegaría a los US$ 4.000 millones. Ganancia que de tributar dejaría cerca de US$ 1.000 millones en las arcas fiscales en términos de impuestos -dado que quedaría afecta a una tasa de 27%-, según los cálculos del economista de la UC, Paul Fontaine.

Sebastián Sichel: "Yo no hubiera celebrado el contrato en esos términos"

El vicepresidente ejecutivo de Corfo, Sebastián Sichel, señaló ayer en entrevista con canal 24 Horas que él, de ser posible, hubiese endurecido los términos del contrato con SQM, respecto de las limitaciones a la familia Ponce Lerou, considerando que el pacto firmado por Eduardo Bitran no tuvo en cuenta el rol como asesores de la empresa, tanto de Julio como Eugenio.

"Insisto, yo no hubiera celebrado el contrato en esos términos, probablemente hubiera sido mucho más intensivo en las limitaciones a la familia Ponce Lerou, probablemente hubiese sido mucho más duro, pero eso fue una manifestación expresa, no interpretable, que quedó excluida del contrato por una decisión de voluntad de la autoridad anterior", comentó.

"Si la autoridad, en su decisión de celebrar este contrato quiso excluir las asesorías, cosa que yo no hubiera hecho, el error por tanto fue de ellos y uno no puede alegarlo en beneficio propio. El error lo cometieron y sería bueno que se hicieran cargo", agregó.

Sichel, además, indicó que tiene "dudas razonables" respecto a que la familia Ponce Lerou no esté vulnerando los términos del contrato, pero que será algo que verá el Comité de Supervisión de los Contratos de Litio que creó.

El cambio de estrategia que hizo el gobierno frente al caso

Lo que primero fue una decisión de no involucrarse en una determinación de una empresa privada, debió ser revertida en menos de 24 horas, cuando en el Ejecutivo decidieron enfocarse en señalar que velarán porque en el acuerdo Corfo-SQM se cautelen los intereses del país.

El martes, cuando estalló la noticia, la primera reacción en el Gobierno fue dejar el tema en vocería sectorial en el Ministerio de Economía y Corfo; y que no escalara a La Moneda. El martes sólo el titular de Interior, Andrés Chadwick, en medio de un punto de prensa sobre seguridad ciudadana, abordó el tema señalando que el Jefe de Estado no había pedido revisar el acuerdo.

El Presidente incluso fue requerido ayer en momentos en que se dirigió al MOP, pero tanto en su llegada como de regreso a La Moneda evitó responder.

Sin embargo, desde temprano el ministro de Hacienda, el de Economía y la Corfo, salieron a manifestar que la decisión del Ejecutivo es cautelar el buen cumplimiento del acuerdo.

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, fue más allá: "Es una decisión compleja y poco prudente", dijo.

El titular de Economía, José Ramón Valente, había dicho el martes que "no tenemos opiniones personales respecto de lo que ocurra a nivel de las decisiones que toman las empresas", pero ayer subió el tono y dijo que "el gobierno va a hacer cumplir con todo el rigor necesario el contrato (...) Un contrato que nosotros no negociamos, sino que lo recibimos formado; que fue negociado durante el gobierno anterior y, particularmente, por el señor Bitran".