SQM reporta menor venta de litio por retraso en inversiones

Actualidad

SQM, compañía minera no metálica ligada a Julio Ponce Lerou, informó que en el tercer trimestre de este año registró un menor nivel de ventas litio debido al atraso de una de sus inversiones. Precisó que los envíos alcanzaron a 9.300 toneladas en ese lapso, monto que es un 16% inferior a lo anotado en el trimestre inmediatemente anterior. Pese a este desempeño, la compañía reportó utilidades finales por US$ 331 millones entre enero y septiembre, con un aumento de 4,7% respecto al mismo periodo de 2017, y ventas globales por US$ 1.700 millones, con un alza de 7,4%.