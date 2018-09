Super de Medio Ambiente descarta motivos "estratégicos" en inicial fiscalización a Enap y Codelco

Actualidad

Cristián Franz explicó en la comisión por contaminación en Quintero del Senado el trabajo realizado por la SMA frente a la emergencia.

En medio de la crisis que se vive en Quintero y que no da tregua a poco más de un mes de registrarse el primer episodio de contaminación, hoy el superintendente del Medio Ambiente, Cristián Franz, expuso ante la comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, por los procesos iniciados por Superintendencia del ramo frente a lo sucedido.

En la cita, la senadora Isabel Allende, fue la encargada de preguntarle directamente a la autoridad por las razones que llevaron a la entidad que dirige a iniciar su trabajo frente a la emergencia instalando su atención en las empresas públicas, como Enap y Codelco, en consecuencia que el cordón industrial lo conforman más de 10 compañías. Franz fue claro: "Agradezco la pregunta, porque en primer lugar me permite descartar de plano que nosotros hayamos tenido una intención ex profeso de eso de las empresas públicas antes que las privadas. Lo quiero dejar súper claro desde ya".

Según explicó el superintendente, se fue hasta Enap porque las primeras mediciones con que se contaba, meramente referenciales, detectaron hidrocarburos presentes en la zona. Mientras, en el caso de la cuprífera, la razón fue simple, dijo: "Codelco es un cliente frecuente nuestro. Entonces, en Codelco siempre hay episodios que nos obligan a estar (mirándolo) permanentemente". Es decir, continuó, no se podía descartar "a priori" que Codelco no estuviera dentro de los agentes involucrados.

Franz enfático en su intervención que no hubo otro tipo de motivo como se especuló. "No fue ninguna otra razón de otra naturaleza estratégica ni de ningún otro tipo, porque basta pensar que estamos hablando de decisiones que se tomaron horas después del incidente". Y agregó: "Aunque hubiéramos querido, no nos daba el tiempo para definir una estrategia más completa. Fue simplemente una decisión del equipo de fiscalizadoras que se dio en esos términos, pero al final lo importante es que logramos revisar y más de una vez, varias veces, a la totalidad de las unidades fiscalizables importantes".