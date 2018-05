Actualidad Super de Salud acoge algunos reparos de liquidez de Isapres Además aplazó entrada en vigencia de los nuevos criterios contables para 2020. Una de las últimas resoluciones como superintendente de Salud emitió Sebastián Pavlovic, quien se mantiene en el cargo hasta hoy. La autoridad acogió parcialmente los reparos que presentaron las isapres Banmédica, Vida Tres, Cruz Blanca, Consalud y Nueva Masvida tras la decisión del órgano fiscalizador para corregir las cuentas que se deberán considerar al informar los indicadores legales de patrimonio y liquidez, cuyos ratios definidos por ley, es de 0,3% y 0,8% respectivamente. Pavlovic esperaba aislar del uso de la cuenta corriente de las compañías, activos que no representen inversión efectiva y para evitar que las firmas abulten su situación financiera. La medida dictada tras la debacle que dejó la quiebra de la isapre Masvida, fue corregida por la autoridad y además extendió hasta el 202o la entrada en vigencia de los nuevos registros contables, “a modo de cautelar los posibles efectos que pudiese ocasionar en su situación económica y financiera”, cita la resolución. Así la Super de salud modificó en el caso del estándar de patrimonio se considerará el Patrimonio Total Neto, definido como la diferencia entre el valor de los activos totales y los pasivos exigibles (Patrimonio Total), menos aquellas partidas de activos corrientes y no corrientes denominadas como Cuentas por cobrar Empresas Relacionadas (E.E.R.R), Cuenta Corriente Mercantil, los préstamos o créditos de dinero entre relacionadas, la Cuenta Simple o de Gestión, además de aquéllas cuya naturaleza sea la misma, aun cuando ocupen otra denominación. Ello, por cuanto este tipo de cuentas no representarán una inversión efectiva que incremente el patrimonio.”, cita el documento. Esto buscó cautelar algunas cuentas con entidades relacionadas, pantalla que usó Masvida para ocultar su crisis financiera. Así sólo se considerarán cuentas por Cobrar a Entidades relacionadas corrientes y no corrientes. Según la industria de aplicar los criterios anunciados inicialmente, se requeriría una mayor capitalización por US$ 65 millones. Noticias Relacionadas Actualidad Molymet inscribe línea de bonos por US$ 120 millones en Colombia Actualidad Ganancia de Quiñenco cae 17% en primer trimestre del año Actualidad Sebastián Swett Opazo asume como gerente general de Forus

