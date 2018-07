Trabajadores de TVN indignados con la disputa del directorio y las filtraciones de documentos

Actualidad

"Vemos que ni la administración, ni el gobierno corporativo del canal han estado a la altura", dijo la agrupación representada por Consuelo Saavedra.

Consuelo Saavedra, representante de los trabajadores ante el directorio

Una carta donde se cuestiona el accionar del directorio de TVN que han salido a la luz pública en la última semana, firmaron los trabajadores de la señal estatal donde califican que los directores no han estado a la altura del cargo.

"Vemos que ni la administración, ni el gobierno corporativo del canal han estado a la altura de estos desafíos, como lo demuestran los acontecimientos de los últimos días. Las informaciones que se han hecho públicas esta semana sobre las condiciones de los contratos de los principales ejecutivos del canal y la conclusión de la contraloría interna en orden a que el detalle de dichos contratos no fue conocido por las instancias correspondientes del directorio nos parece grave", cita el documento firmado por Consuelo Saavedra, representante de los trabajadores ante el directorio.

Frente a las condiciones del contrato del director ejecutivo, Jaime de Aguirre, que establece una compensación de salida del cargo de $ 72 millones, los trabajadores piden que se realice un informe en derecho, de carácter independiente y que sea público.

"Demandamos que se realice al respecto un informe jurídico sobre dichas conclusiones, sus implicancias y las responsabilidades que de ahí se deriven. Consideramos que este informe debe estar a cargo de un abogado que sea designado por acuerdo del directorio y que, en aras de la transparencia, debe hacerse público", precisa.

Respecto a las acusaciones de filtraciones hacia el presidente del directorio Francisco Orrego, los trabajadores piden se investigue su origen.

"Nos parece también inaceptable la filtración a la prensa de documentos e informaciones que, por ley, los directores están obligados a mantener en reserva. Esto pone en entredicho al gobierno corporativo de TVN y plantea serias dudas sobre su funcionamiento a futuro. No está de más recordar que la ley de TVN establece reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de diez a 30 UTM a quien infrinja esta obligación. Es así que, independiente de las acciones legales que pudieran ejercerse en virtud del art 9 de la ley de TVN, exigimos que el directorio investigue el origen de la filtración. De comprobarse que provino de un integrante del directorio debe hacerse el correspondiente requerimiento ante la Corte de Apelaciones de acuerdo al Art. 12 de la ley de TVN (causales de cesación en el cargo)", argumentan.

Además reiteran la necesidad de eliminar las brechas salariales y hacen un llamado a ejecutivos, rostros y trabajadores a "compartir los sacrificios que exige el actual momento".

A su vez, advierten que la pugna suscitada al interior del directorio no hace más que dañar a la empresa y sus trabajadores y pide no convertir al canal en un campo de batalla política.



"Demás está decir que, por lo anteriormente expuesto, TVN se encuentra una vez más en medio de cuestionamientos públicos que sólo dañan a la empresa y sus trabajadores. Más aún cuando nos encontramos ad portas de un proceso de negociación colectiva, de una capitalización que aún no se concreta y con vacancias en la Dirección de Prensa y la Gerencia de Programación. Esperamos que este directorio cumpla con su mandato y no convierta a la televisión pública de Chile en un campo de batalla política. En ese juego, los trabajadores de TVN no estamos dispuestos a participar", señala