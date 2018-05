Actualidad Tribunal Constitucional aplica fuerte baja a multa de Julio Ponce por Cascadas El organismo disminuyó las sanciones impuestas en 2014 por la SVS al empresario, quien siguió el camino de otros involucrados en el caso. Un nuevo capítulo se escribió en el denominado caso Cascadas. El Tribunal Constitucional (TC) resolvió acoger el requerimiento de Julio Ponce Lerou, el principal indicado en los supuestos hechos que, de acuerdo al regulador, terminaron por afectar a los accionistas minoritarios de SQM. El TC decidió, al igual que con otros recurrentes, rebajar la multa a beneficio fiscal impuesta por la desaparecida Superintendencia de Valores y Seguros en 2014 por diversas infracciones a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley de Sociedades Anónimas, por un monto de UF 1.700.000 (unos US$ 74 millones). “Cabe advertir que no se está aludiendo a una proporcionalidad rigurosa o casi matemática, sino a una situación en que la ley provea los mecanismos para evitar una reacción punitiva del Estado significativamente desproporcionada y, por ende, injusta”, dice el fallo del tribunal, acogiendo el argumento de Ponce. De esta forma, la sanción a la que se expone disminuye a un máximo de UF 75.000 (unos US$ 3,3 millones), hasta que se resuelva en la Corte de Apelaciones. La multa a Julio Ponce fue la más alta aplicada a los involucrados en el caso Cascadas. El fallo del TC no fue unánime y contó con el voto de rechazo al requerimiento de los ministros Carlos Carmona Santander, Gonzalo García Pino, Domingo Hernández Emparanza y por último de Nelson Pozo Silva. El origen de la idea A inicios de este mes, el Tribunal Constitucional también acogió las solicitudes de Leonidas Vial, Alberto Le Blanc y la corredora LarraínVial, quienes acudieron al organismo tras ver que otros recurrentes tuvieron éxito. La idea de ir al TC comenzó en octubre de 2015 con Roberto Guzmán, asesor de Julio Ponce Lerou, quien indicó que la multa de UF 550.000 que le impuso la SVS era excesiva, ya que la sanción máxima aplicable para actos ilícitos tiene un límite de UF 15.000. El tribunal decidió acoger de manera parcial el requerimiento de Guzmán a fines del año pasado y rebajó la multa. Con ese caso como precedente es que otros involucrados acudieron al TC para probar y lograr la misma suerte. En abril de 2016, Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz, ejecutivos de LarrainVial, pidieron una rebaja de su sanción de UF 200.000 y UF 100.000, respectivamente, quienes también fueron favorecidos por fallos del organismo. Posteriormente, en octubre de ese mismo año, el propio Julio Ponce Lerou recurrió al TC para pedir un recorte de su multa, lo que fue finalmente acogido ayer, con éxito, cerrando esta etapa en el caso Cascadas. El éxito de Ponce Lerou en el TC llega una semana despúes de su fracaso en el 24° Juzgado Civil de Santiago, luego que la instancia favoreciera a AFP ProVida. La administradora acusó que las operaciones cascadas tuvieron un perjuicio en los fondos de pensiones que invertían en SQM y el tribunal obligó a restituir a Ponce y otros el monto de UF 186.945. Noticias Relacionadas Actualidad TDLC aprueba acuerdo extrajudicial entre la FNE y Mainstream Renewable Power Actualidad Presidente de sanitaria de Marubeni: “Hemos creado una muy buena relación con Toesca… si salen oportunidades conjuntas, felices de hacerlo” Actualidad Bachelet y Cueto entre las más influyentes del mundo en políticas de género

