Tribunal de Libre Competencia revive licitación de Transantiago y gobierno evalúa su futuro

Según la exministra del ramo, Paola Tapia corresponde abrir ofertas económicas y adjudicar licitación. El 30% de la licitación se mantiene congelada.

En una sorpresiva resolución, ayer el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia reactivó la licitación del Transantiago que mantenía suspendido el proceso, a raíz de la demanda interpuesta por Transportes Santín, que junto a la medida prejudicial presentada por Transanber, acusaban al Ministerio del ramo por supuestas condiciones de desventaja para los nuevos operadores en el proceso.

Pese a que ya en una oportunidad los miembros del tribunal rechazaron la solicitud de la ex ministra del ramo, Paola Tapia de levantar la precautoria, en esta última resolución acogieron el recurso de reposición que la administración anterior presentó hace casi un mes.

Con los votos de Enrique Vergara Vial, Javier Tapia, y Eduardo Saavedra se dio luz verde a la licitación, este último fue quien finalmente inclinó la balanza, y que en las votaciones anteriores no participó. En tanto, los votos en contra fueron de Jaime Arancibia y María de la Luz Domper.

La resolución precisa que “a este respecto, se tuvo a la vista el Oficio Reservado N°3 que contiene el Informe Técnico de Evaluación, emitido por la Comisión Evaluadora del Proceso de Licitación, cuya versión pública permite, por primera vez en este proceso, apreciar cuantitativamente que los requisitos de experiencia exigidos en las bases no habrían impedido, en los hechos, la participación de quien no tuviera el puntaje máximo en esta materia. Por ello, no existe razón para mantener la medida sobre la base de este riesgo”, responde el tribunal a la demanda interpuesta por Transanber.

Sin embargo, en la acción presentada por Transantin, el tribunal resolvió levantar la medida precautoria para las unidades 4, 6, 7 y 8, manteniendo la suspensión para las concesiones de vías 1 y 9, el 30% del total de buses licitados.

En estas últimas postularon Metbus y Tower Transit, en la primera y Vule y Nextbus (compuesta por Alsa y la Familia Diez) en la segunda. Metbus y Vule comparten participación accionaria entre sí a través de sociedades de Juan Pinto. Ante ello, el tribunal señaló que “se ha demostrado que concurrieron a la licitación sólo dos empresas relacionadas y, por tanto, los efectos negativos para la libre competencia derivados de dicha cláusula sólo podían concretarse en las licitaciones de dos unidades de negocios, que en los hechos fueron las unidades números 1 y 9”, cita el documento.

Consultada, la ex ministra Tapia dijo que “lo que corresponde es que las nuevas autoridades continúen adelante con este proceso. Esta decisión respalda el trabajo que realizamos y esperamos que a la brevedad las autoridades actuales puedan abrir las ofertas económicas y según las bases proceder a la adjudicación”, dijo.

En tanto desde el MTT señalaron que “a partir de estos antecedentes, en el más breve plazo tomaremos una decisión que tendrá como foco contar con el servicio de transporte público que los usuarios”.

La inglesa Tower Transit que participa en el proceso calificó la medida como una buena noticia. “Esperamos que pronto las autoridades fijen fecha de apertura de ofertas económicas y se prosiga con el cronograma del concurso”, dijo.

Hitos del proceso

Entrega de bases

A mediados de octubre de 2016, el Ministerio de Transportes liberó las bases para renovar el 50% del Transantiago, además de mejorar el servicio.

Presentación de ofertas

Más de dos meses después, un total de 7 empresas presentaron sus ofertas.

Paralización de la licitación

El 25 de enero, a un día de la apertura de las ofertas económicas, el TDLC suspendió el proceso, acogiendo la medida prejudicial interpuesta por Transportes Santín.

intentos por reactivarla.

Cinco días después y con la intención de concluir el proceso antes del cambio de gobierno, el Ministerio se respaldó en el CDE para la presentación de antecedentes ante el Tribunal. De esa forma buscaban revertir la medida, aunque sin éxito. Frente a esto, el 15 de febrero la cartera liderada por Paola Tapia se jugó su última carta, presentando un recurso de reposición. Ayer, más de un mes después, el TDLC resolvió reanudar el proceso, dando la razón al Ministerio.