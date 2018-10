TVN ingresa a Dipres detalle de plan de negocios para concretar capitalización

Actualidad

Organismo informó que el canal tiene hasta el 3 de noviembre para resolver sobre la inyección de US$ 47 millones

En horas de la tarde de ayer, Televisión Nacional de Chile ingresó a la Dirección de Presupuestos el plan de negocios que establece las estrategias para los próximos tres años. Esto, con miras a que la autoridad le entregue el visto bueno a la inyección de US$ 47 millones correspondientes a la capitalización, cuyo plazo vence el próximo 3 de noviembre.

"Es relevante recordar que, si bien la solicitud de capitalización de TVN ingresó a Dipres el 10 de agosto de este año, y que luego el 10 de septiembre ingresó un informe de complemento técnico, el plan de negocios aprobado por el directorio del canal llegó ayer (8 de octubre) y es este último documento el que se está analizando", dijo el organismo.

La señala estatal precisó que aún se encuentran trabajando y que están a la espera de los resultados. "TVN ha ido cumpliendo rigurosamente con todos los pasos requeridos. Presentamos el plan de capitalización y el plan de negocios. Asimismo, hemos participado en muchas mesas de trabajo con la Dipres y estamos a la espera de los resultados".

Frente a los cuestionamientos de parte del plan de inversiones, la Dipres señaló que su aprobación final para el plan de inversiones aún no se ha concretado y que siguen en tratativas.

"En relación a la capitalización del canal Televisión Nacional de Chile, la Dirección de Presupuestos informa que el proceso se encuentra plenamente dentro de los plazos de la Ley 20.085, toda vez que la institución tiene hasta el 3 noviembre para su ejecución. Cabe destacar que dicha ley se refiere a aportes de capital para plan de inversiones, y no existe el concepto de 'retención' o 'parcialización' en la entrega de recursos, por lo que no es correcto adelantar que ya se ha entregado o definido un monto en particular", señaló.

Esto después de que desde el gobierno señalaran que la solicitud que hizo el canal tal como estaba planteada no podía ser aprobada dado que el concepto de adecuación competitiva dice relación a gasto y no inversiones, tal como exige la ley de TVN.

Esta postura ya había sido planteada por la ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados: "Actualmente estamos en conversaciones con TVN para que se especifique qué significa adecuación competitiva, porque queremos tener las certezas de que los recursos no puedan ser usados para indemnizaciones, ni para despido de trabajadores. La capitalización se enmarca solo para proyectos nuevos de inversión", aclaró.