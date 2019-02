TVS entrega potenciado proyecto de 'tren Valparaíso y Santiago' al sistema de concesiones del MOP

Actualidad

Se trata de una iniciativa, que en caso de ser declarado de interés público y posteriormente licitado, se convertirá en el primer ferrocarril de su tipo en Sudamérica, desarrollado en su totalidad por inversionistas privados y no requerirá subsidios del Estado, detalló un comunicado.

El consorcio Tren Valparaíso Santiago (TVS) -formado por el grupo chileno Sigdo Koppers y Railways Group Limited de China- presentó hoy formalmente ante la Dirección de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) el proyecto del tren de alta velocidad. La inversión alcanza los US$ 2.400 millones, una diferencia de US$ 800 millones más del proyecto original.

El gerente general TVS, Álvaro González, explicó que ahora viene un proceso en el cual el Consejo tiene que evaluar el proyecto, "estamos a la disposición de la autoridad para las consultas y las precisiones desde allí".

Se trata de una iniciativa, que en caso de ser declarado de interés público y posteriormente licitado, se convertirá en el primer ferrocarril de su tipo en Sudamérica, desarrollado en su totalidad por inversionistas privados y no requerirá subsidios del Estado, detalló un comunicado.

"El año pasado presentamos un proyecto del tren Valparaíso - Santiago, que incluía vías nuevas vías para pasajeros y carga, para Valparaíso y San Antonio, y lo que hemos hecho es entregar el mismo trazado, estamos hablando de una red de 230 km que además permite conectar los puertos de Valpo y San Antonio con las estaciones de Santiago y las estaciones de transferencia para carga", detalló González.

El corredor tiene previsto más de 95 mil viajes diarios y el tren va a tomar el orden de 40 mil viajes diarios si "hoy día partiera el tren", beneficiando a 5 mil personas, con una tarifa base de $ 5.500.

Consultado sobre el aumento del proyecto, desde los US$ 1.600 a US$ 2.400 millones, el gerente de TVS dijo que el año pasado solo contemplaba vías nuevas, es decir, "no incluía infraestructura preexistente ni terminales de transferencia de carga, ni tampoco se reforzaba el eje de la carga. Lo que nosotros hemos hecho ahora es presentar un proyecto más completo, estamos pidiendo la concesión del tramo del ramal hasta San Antonio, de tal manera de llegar al puerto de San Antonio y de Valparaíso por un eje exclusivo de carga (...) que nos permitan en tres puntos hacer la transferencia de contenedores hacia ambos puertos".

Junto con el transporte de pasajeros, la propuesta incorpora nueva infraestructura ferroviaria, como por ejemplo 2 ramales de conexión, una doble vía exclusiva para carga hacia San Antonio, una estación de transferencia intermodal de carga en la zona de Nos y dos de adecuación.

Todos esos elementos "serán un factor clave" para resolver las necesidades vinculadas al incremento de actividad que en los próximos años tendrán los dos principales puertos del país: Valparaíso y San Antonio.

Cabe señalar que la iniciativa se presentó por primera vez el 4 de enero de 2018 a la entonces Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en el marco de la Ley General de Ferrocarriles (LGF).

Tras un proceso de análisis, consultas y entrega de antecedentes al Ministerio de Transportes, el 31 de octubre pasado el Presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció que la propuesta sería tramitada mediante el sistema de concesiones.

Ello, en el marco del lanzamiento del Plan de Desarrollo de Valparaíso, oportunidad en la cual, además, indicó que la licitación se realizará durante 2019.

Innovador y sin subsidios

El proyecto TVS comprende la utilización de trenes con capacidad para 890 pasajeros sentados, que pueden desarrollar velocidades de hasta 200 km/h, casi el doble que los equipos actualmente en operación en Chile.

El diseño del tren TVS incorpora un 100% de financiamiento por parte del consorcio internacional a cargo de la propuesta, colaborando así con el Estado en el desarrollo de un proyecto de infraestructura del transporte innovador que beneficiará al país.

Al ser un proyecto mixto, de transporte de la carga y pasajeros, el tren Valparaíso-Santiago no requiere de subsidios a la inversión, haciendo viable su desarrollo en el corto plazo.

Junto con aportar a la movilidad eficiente y segura de los habitantes de las regiones V y Metropolitana, el tren Valparaíso-Santiago es una respuesta sustentable y efectiva para abordar el creciente aumento de la carga movilizada por los puertos de Valparaíso y San Antonio en las próximas décadas.