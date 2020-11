Un 44% de los chilenos estima que las empresas han hecho lo “mínimo esperado” para enfrentar la pandemia

Actualidad

Los chilenos tienen una muy alta percepción del aporte que el comercio menor hace a la calidad de vida de la comunidad, es lo que da cuenta el Estudio Anual de Reputación Corporativa 2020, realizado por Ipsos en conjunto con INC Consultores; por otro lado, de forma mayoritaria estiman que las empresas han hecho sólo lo "mínimo esperado" para enfrentar la pandemia.

Para el estudio, que se viene realizando desde el año 2002, se entrevistó a 5.145 personas a los largo de todo el país, y evalúa la reputación de 100 empresas que operan en el mercado nacional. Este año el estudio incluyó preguntas sobre la actuación en pandemia, ya que las diferentes compañías se vieron obligadas a adaptar sus operaciones y estrategias en su relación con los clientes y la sociedad en general, explican desde Ipsos.

Sin embargo, este proceso no parece haber tenido mucho éxito, a la luz de los resultados ante la pregunta acerca de "¿Cuánto cree usted que han aportado las empresas chilenas para para enfrentar la pandemia? Por favor, piense no solamente en las medidas de sanitarias que pueden haber tomado, sino que también en como puedan haber adaptado sus productos o servicios, apoyado a sus clientes o trabajadores en la crisis económica", a juicio de una significativa mayoría de 44%, las empresas "han hecho sólo lo mínimo esperado", mientras que un 16% es mucho más drástico en su evaluación, pues estima que "no han aportado nada". Y sólo un 28% que estima que las empresas "han hecho un aporte positivo".

Lider en primer lugar

Y, en este sentido, las medidas más valoradas por los chilenos son el que se haya tomado medidas de prevención de contagios en tiendas y sucursales (23%); habilitación de teletrabajo (19%); habilitar o mejorar sistemas de compra y trámites online (12%); dar facilidades de pago a personas con problemas económicos y evitar suspender servicios por deudas (9%); bajar precios de productos o servicios (8%); donaciones a personas de escasos recursos (6%); y, donaciones a centros de salud (5%).

Mientras que los rubros mejor evaluados por su aporte en enfrentar la crisis del coronavirus son los supermercados (32%), siendo Lider la más mencionada; alimentos y bebidas (16%, Colun; bancos (15%), resultando BancoEstado el que recibió más menciones; telecomunicaciones (9%), donde destaca Entel; y, farmacias (5%), con más menciones.

Y en términos de las empresas que operan en nuestro país, Líder destaca por su aporte a enfrentar la crisis de la pandemia, seguida por BancoEstado, Jumbo, BancoChile y Unimarc, entre las cinco primeras; les siguen Colun, Carozzi, CCU, Nestlé y Falabella.

Pero en cuanto al aporte a la calidad de vida de la comunidad, por una gran mayoría, los consultados estiman que el comercio menor es el que más aporta (69%), seguidos estrechamente por los supermercados (68%) y mucho más abajo los servicios básicos (57%).

Signos de recuperación

Desde el punto de vista de Miguel Pinto, subgerente del Área de Estudios públicos y Reputación Corporativa en Ipsos, en un año de múltiples exigencias para las empresas, dadas las cifras, hay una parte importante de la población que reconoce un esfuerzo por contribuir a enfrentar la pandemia; y aunque "probablemente no es suficiente para recuperar la confianza perdida en los últimos años" sí contribuye a que los resultados del estudio de este año "presenten signos de recuperación".

Por su parte, el director general de INC Consultores. Diego Fuentes, señala que cuando se analizan los datos sobre el nivel de evaluación respecto del aporte de las empresas en la pandemia, donde un 28% valora positivamente no sólo las medidas sanitarias que tomaron, sino también cómo adaptaron sus productos o servicios y apoyaron a sus clientes o trabajadores en la crisis económica, esta "mejor percepción sobre el quehacer de los privados, ha hecho que la evaluación respecto de su reputación tenga cierta alza en los indicadores de este intangible respecto del año pasado".

A juicio de Fuentes, este mejoramiento "reafirma que, en un contexto de cambios en ejes transformacionales que modificaron nuestra sociedad, las expectativas ciudadanas sobre el aporte de las instituciones son muchísimo más altas", por lo que el desafío es, desde su punto de vista, "lograr impactos beneficiosos en lo medioambiental y social, más allá de la generación de utilidades".