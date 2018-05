Utilidades de AquaChile aumentaron 37% en el primer trimestre de 2018

Actualidad

AquaChile registró una utilidad de US$ 24,9 millones en el primer trimestre de 2018, lo que representa un incremento de 37% en comparación con los US$ 18,2 millones de igual período de 2017. Con estos resultados, la compañía cierra un nuevo trimestre con resultados positivos, completando 7 trimestres consecutivos mostrando ganancias.

Al 31 de marzo de 2018, las ventas consolidadas de la compañía alcanzaron US$ 184 millones, a pesar de los menores precios de salmones y trucha en el período. En tanto, los costos operacionales se redujeron 2%, lo que se debe al continuo esfuerzo que ha venido realizando la compañía por eficientar sus operaciones, especialmente en agua de mar.

El EBITDA consolidado antes de fair value fue de US$ 38,2 millones en el primer trimestre. En tanto, el EBIT unitario alcanzado en el segmento de salmones y truchas fue de US$ 1,16 / kg, mientras el de la tilapia fue de US$ 0,25 / kg, reflejando este último las mejores condiciones imperantes en dicho mercado.

"Hemos estado enfocados en la búsqueda de mayores eficiencias, lo que seguirá siendo un objetivo importante hacia el futuro, ya que existen más oportunidades de mejora. El esfuerzo en costos nos ha permitido mitigar los menores precios del salmón observados este último trimestre respecto del inicio de 2017, lo que está cambiando por los sólidos fundamentos de demanda presentes actualmente, que ya se han traducido en aumentos de precios en nuestros mercados de destino durante lo corrido del año", explicó Agustín Ugalde, gerente general de AquaChile.