Utilidades de empresas chilenas suben 4,3% en primer trimestre

Los costos aumentaron en promedio 8,6% entre enero y marzo, lo que impactó las ganancias de las empresas. Empresas Copec lideró el ránking gracias al buen desempeño de su filial forestal.

El primer trimestre de este año volvió a dejar en evidencia que la lucha de las empresas por contener sus costos sigue siendo compleja.

Esto porque en el período enero-marzo recién pasado, si bien los ingresos de las sociedades anónimas que reportan a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) se incrementaron en 8,6%, los costos aumentaron en la misma proporción, con lo cual las utilidades evidenciaron un alza de 4,3%.

Las 515 empresas que entregaron sus balances al regulador registraron ganancias por US$ 6.290 millones durante el primer cuarto del año, lo que se compara con los US$ 6.029 millones de igual periodo del ejercicio anterior.

Las ventas alcanzaron los US$ 78.005 millones, mientras los costos llegaron hasta los US$ 50.505 millones.

Durante el año pasado, el alza en las ventas fue muy superior al incremento en los costos, gracias a lo cual las ganancias de las empresas que informan sus resultados al regulador crecieron más de 12%.

No obstante, durante el primer cuarto del año 2017 las empresas registraron un alza de 16% en sus costos frente a igual lapso del ejercicio anterior. De esta manera, las ganancias experimentaron una baja de 3,4%.

Tras esto, las compañías profundizaron diversos planes para bajar sus costos, lo que en muchos casos les dio dividendos.

No obstante, en el primer trimestre de este año, varias empresas ejecutaron una serie de nuevos ajustes -como reducción de personal- lo que elevó sus gastos.

Para el presente año, se espera que las compañías mantengan sus costos acotados, aunque dependerá del crecimiento económico del país, así como también de la región, lo que podría incentivar a muchas empresas a concretar proyectos de inversión que se mantienen paralizados.

Celebran las aseguradoras

En el primer trimestre del año, el listado de las empresas con mayores utilidades lo lideró Empresas Copec, firma ligada al grupo Angelini, que registró ganancias por US$ 280 millones, un alza de 471% respecto a igual periodo del año pasado.

Este positivo resultado se debió principalmente por sus inversiones en el sector forestal, ya que su filial Arauco mejoró su desempeño producto de mayores ingresos en todas las líneas de negocio, destacando la de celulosa como consecuencia de mayores precios durante el primer cuarto de este año.

Más atrás se ubicaron los bancos Santander y De Chile. El primero registró ganancias por US$ 250 millones (un alza de 6,1%), mientras la entidad ligada al grupo Luksic alcanzó una utilidad de US$ 236 millones (+1,9%).

El mejor resultado interanual de las entidades bancarias tiene relación con el aumento en los márgenes de intereses y mayores comisiones.

Más atrás se ubicó Enel Américas, que registró ganancias por US$ 221 millones, lo que representó un aumento de un 200% con respecto al resultado de US$ 74 millones registrado en el mismo período del año 2017. Sus ingresos mostraron un aumento de un 20,0%, llegando a US$ 2.800 millones, explicado principalmente por mayores ingresos en Brasil y Argentina. Colombia y Perú también mostraron mayores ingresos pero en menor proporción.

Al analizar el resultado global, el peso en la utilidad de las empresas IPSA fue de 49,24% a marzo de este año. El año anterior, las 40 empresas que componen el principal indicador de la bolsa local representaron el 41,83% de las ganancias de todas las empresas que informan sus resultados al regulador.

Los bancos, por su parte, aportaron el 16,57% del total de las ganancias en el periodo.

El área de negocio que más aumentó su utilidad en el primer trimestre fue el de las aseguradoras generales, con 51,56%. Le siguieron las isapres, con 44,52%.