Vinos cierran 2018 con alza de 3% en precio promedio

Actualidad

Las exportaciones de vino cerraron el año pasado con un aumento del precio en todas las categorías, con un incremento promedio de 3% al pasar de US$ 28 a US$ 28,9 por caja. En la misma comparación, el precio de los espumantes creció un 3,8% a US$ 37,6 la caja y el resto de las exportaciones totales (se incluyen vinos a granel y envasados) promediaron US$ 2,4/ litro, que representa un alza de 10%. El ejercicio 2018 finalizó con un total de 55,3 millones de cajas con un valor de US$ 1.598 millones, según las cifras entregadas por la Asociación de Vinos de Chile. El principal mercado fue China, con 8,1 millones de cajas y US$ 254 millones, lo que se tradujo en un alza de 15% en participación de volumen y 16% en el valor total de los embarques. A continuación de ubicaron los mercados de Estados Unidos, Japón y el Reino Unido y Brasil, con 10% de participación en volumen. En términos de incrementos de valor, el gremio también destacó el desempeño de los envíos a los mercados de Corea del Sur (que subió 16,6%), México (16%), Reino Unido (7,8%) e Irlanda (6,7%).