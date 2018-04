Violencia en La Araucanía: queman 16 camiones y autoridades hablan de ataque terrorista

Actualidad

"Es un incendio terrorista y no hay otra conclusión que sacar", dijo el intendente regional, Luis Mayol.

Foto: Rdio Biobío

La violencia en la zona de La Araucanía no cesa. Ahora un total de 16 camiones estacionados en las dependencias de la empresa Áridos Mardones resultaron destruidos en un incendio durante esta madrugada, en la comuna de Vilcún.

Para las autoridades no hay duda de que se trata de un "hecho intencional". El gobernador de Cautín, Mauricio Ojeda, dijo que un "grupo de aproximadamente diez personas" estuvieron detrás de este ataque.

En el lugar de los hechos se encontró un panfleto de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) adjudicándose el ataque, haciendo referencia al machi Celestino Córdova, el único condenado por la justicia en el caso Luchsinger-Mackay.

Según radio Biobío, previo a este ataque, Carabineros había realizado una ronda preventiva por la empresa ubicada en la localidad de Cajón.

El intendente de la Región de La Araucanía, Luis Mayol, no dudó en calificar el acto como terrorista. "Es un incendio terrorista y no hay otra conclusión que sacar", dijo la autoridad, según consignó EMOL. "Esto no es un delito común; es realmente un hecho premeditado. Intimidaron al cuidador, dispararon y quemaron 16 máquinas de una empresa del señor Mardones", agregó el ex titular de la SNA.

En entrevista con Radio Duna, el intendente explicó que invocarán la Ley Antiterrorista por el ataque incendiario "lo antes posible".