Visibilización en altos cargos, políticas de promoción y ley de cuotas: las claves para impulsar la participación laboral de mujeres

En el último encuentro del año del Club #SomosFinancieras, destacadas panelistas abordaron los desafíos de las mujeres en el sector financiero, la energía y la alta dirección.

Los desafíos para las mujeres en un Chile cambiante fue el tema que se abordó en el último encuentro del año del Club #SomosFinancieras, que se realizó el martes 11 de enero en el ESE Business School de la Universidad de los Andes.

En la instancia, organizada por Diario Financiero, Vinculación y Scotiabank, destacadas panelistas discutieron sobre las barreras que han enfrentado en su vida laboral y la importancia de visibilizar a mujeres en altos cargos, ya que eso genera un "efecto chimenea" que motiva a otras a postular.

El evento se inició con la presentación de la segunda versión del Índice de Trayectoria e Inclusión Laboral Femenina -elaborado por Diario Financiero y el Centro de Trabajo y Familia del ESE- por parte de María José Bosch, directora del centro.

Luego fue el turno de un panel de conversación. La primera en intervenir fue Paulina Yazigi, gerenta de la división de mercados financieros del Banco Central, quien explicó las medidas que ha tomado el ente rector para fomentar la participación de mujeres.

"En el Banco Central hay hartas mujeres, pero es 1/3 vs. 2/3. Una de las metas que se puso el departamento de personas fue contratar más mujeres. Pero no es tan fácil, porque la rotación en la institución es baja, no como en el retail o la banca, entonces el proceso demoraría años y tendrías que contratar solo mujeres. Ante eso nos planteamos otros desafíos, por ejemplo: la alta gerencia es hoy 50/50; no hay brecha salarial, de hecho en algunos niveles las mujeres ganan más que los hombres; y el Banco Central salió en un muy buen lugar de Great Place to Work el año pasado, pero lo más rescatable es que estuvo en el 5° lugar para mujeres".

A eso se suma el trabajo con universidades y la inclusión de al menos una mujer en las ternas para llenar cupos.

María Teresa González, presidenta de la Asociación de Generadoras, explicó que solo el 23% de la fuerza laboral en la industria de la energía son mujeres. Por eso, en 2019 el Ministerio de Energía lanzó el programa "Más mujeres en energía".

"Ese programa lo tomamos las empresas, fue un trabajo público-privado súper potente. Cada empresa empezó a hacer planes específicos con varias de las acciones que explicó Paulina, y ha dado bastantes frutos. Yo llevo varios años en el gremio y la realidad ahora es completamente distinta. En la Asociación de Generadoras somos 14 empresas; hace dos años me convertí en la primera mujer gerenta general y hoy somos tres".

González destacó también que están "trabajando para el futuro, generando redes, porque la industria de la energía –que es la que está haciendo frente al cambio climático- va a ser cada vez más activa. A 2050 el consumo de energía se va a duplicar y necesitamos recambiar todo el sistema antiguo de combustibles fósiles por energías renovables, y vamos a necesitar un contingente de mano de obra gigantesco para eso".

Ley de cuotas

Por su parte, Paola Bruzzone, directora de empresas, enfatizó la importancia de la ley de cuotas y dijo que debería aplicarse también para las empresas privadas. "La ley de cuotas sin dudas ha sido un tremendo aporte, ha quedado demostradísimo que la inclusión de las mujeres en la alta dirección ha mejorado la rentabilidad, productividad y clima interno, y eso se lo debemos a los gobiernos anteriores que impulsaron la ley de cuotas".

Advirtió que "la pandemia nos hizo un daño terrible. No nos hemos dado cuenta cómo retrocedimos y cómo nos impactó en el empleo" y agregó que "en el cambio generacional tengo mucha esperanza ¿Qué tenemos que hacer? Visibilizarnos, apoyarnos y capacitarnos".

Claudia Heimpell, vicepresidenta de distribución banca retail de Scotiabank Chile, se refirió a la situación de la banca. "La industria bancaria ha sido históricamente liderada por hombres, y tal como decía Paola, hombres que llevan años, entonces en los altos cargos aún permanecen muchas culturas antiguas. Yo llevo 25 años en la banca, he estado en bancos grandes locales y globales, hoy llevo tres años en Scotiabank, pero creo que la cultura organizacional es sumamente distinta. Sí tiene un impacto real en el desarrollo o empoderamiento de las mujeres en alta dirección. Eso tiene que ver con los modelos de liderazgo y las generaciones, porque los hombres más jóvenes tienen un pensamiento distinto y se nota", afirmó.

Aseguró, además, que "la industria ha evolucionado, mucho más en conciliación trabajo/familia, pero en empoderamiento ha avanzado más lento".