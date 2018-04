Vuelco: Latam Airlines desmiente el fin de la huelga y dice que revisa anuncio con abogados

Actualidad

Huelga ya cumple 17 días y otra vez no hay asomo de cuándo podría terminar. Trabajadores recurrieron al artículo 346.

La telenovela no termina. Luego que esta mañana el sindicato de tripulantes de cabina de Lan Express comunicara el fin de la huelga, pocos minutos después la propia empresa la negó.

"LATAM desmiente que la huelga haya finalizado y confirma que está revisando con abogados lo informado por el sindicato", dijo la compañía en un breve comunicado.

Esto supone extender aún más el conflicto que se inició hace 17 días y que ya ha afectado a más de 400 mil pasajeros.

A primera hora del día, el sindicato comunicó que decidió poner fin de manera "unilateral" al paro de actividades. Los detalles se conocerían a las 13:00 hrs. en una conferencia de prensa.

Sin embargo, durante la mañana han ido saliendo nueva información.

Trascendió que los trabajadores recurrieron al artículo 346 tras la última oferta de la empresa y que se acordó como sindicato, "en conjunto".

"Consiste en volver a firmar el contrato anterior, igual a como estábamos antes, sin bono de fin de conflicto, con bono de antigüedad y con una duración de 3 años. El gran punto a favor de esta opción es que incluye la cláusula de aplicabilidad y por lo tanto cuida nuestra carrera funcionaria", dijeron desde los trabajadores.

El sindicato reconoció que no es lo que ellos hubieran querido, pero que el artículo 346 "es la mejor opción en este momento, ya que mantiene al sindicato unido, no le quita poder a nuestra organización y además NO extiende los beneficios a los no sindicalizados, lo que nos deja en la posibilidad de decidir qué queremos extender y bajo qué condiciones".

En esa línea, el sindicato criticó duramente a la empresa, señalando que prefieren perder US$ 1 millón al día "y perjudicar a cientos de miles de pasajeros" en vez de aceptar su propuesta que calificaron como "razonable".