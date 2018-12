¿Vuelven los juguetes en gloria y majestad? Importaciones se disparan en la previa de Navidad

Actualidad

Desde la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) detallaron que el alza se explica principalmente por la expansión de más de 140% de las importaciones de juguetes surtidos.

Parece que esta Navidad el Viejito Pascuero vendrá bien cargado de juguetes. Y es que de acuerdo a cifras entregadas por el Portal Comex Plus de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) www.comexplusccs.cl, las importaciones de juguetes se dispararon en los 10 primeros meses del año, llegado a US$ 479 millones, es decir, un aumento de 59% respecto al mismo periodo del año pasado.

Al analizar los tipos de juguetes adquiridos por las distribuidoras y jugueterías, se observa que los juguetes surtidos - con US$ 271 millones - continúan representando el segmento de mayor demanda con un 57% de las compras de juguetes del exterior.

Le siguen las importaciones de bicicletas con US$ 72 millones (15%), los videojuegos, consolas y sus accesorios con adquisiciones por US$ 66 millones (14%), los juguetes a escala US$ 22 millones (5%) y, las muñecas con US$ 20 millones (4%).

Países de origen

Si bien se produjo una desconcentración en términos porcentuales de los juguetes provenientes de China -ya que su participación sobre el total importado bajó desde un 83% en enero-octubre de 2017 a un 78% en igual período del presente año -el gigante asiático sigue siendo el principal mercado de las compras con US$ 374 millones.

Cabe destacar la significativa recuperación (364%) de las importaciones de juguetes provenientes de EEUU alcanzando los US$ 33 millones en el período enero-octubre de 2018, después del profundo retroceso (-83%) experimentado en igual lapso del año pasado.