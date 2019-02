Atención mundo financiero: los millennials son rentables, pero deben enfocarse en los centennials

Banca / Instituciones Financieras

De acuerdo a un estudio de RaveReviews, la generación nacida a partir de 1997 comienza a planificar su vida en el mundo financiero a contar desde los 13 años.

Si los millennials han mostrado diferencias de sus hábitos financieros en comparación a las generaciones predecesoras, todo apunta que los postmillennial o centennials –todas aquellas personas nacidas a contar de 1997- harán mayores transformaciones a la industria.

Un informe de RaveReviews revela cómo es esta generación y que será, de acuerdo a cálculos de la consultora, el 40% de los consumidores para 2020. Según los datos, la generación Z presta una mayor atención a los productos y servicios financieros que ofrece el mercado.

Muestra de ello, es que los centennials están conscientes que una de las claves en la vida es el ahorro. Un 64% de este grupo etario indica que está buscando planes de ahorro que hay en el mercado y que incluso a partir de los 13 años empiezan este proceso.

Es por esto que el director global de Marketing de Latinia, Oriol Ros, explica que es "evidente que por edad es imposible que los centennials tengan un gran ahorro, pero su actitud sí es ahorrar. Así, todo producto o servicio que los estimule a ahorrar, les de consejos, los mantenga informados y con la sensación de control sobre sus finanzas, les aportará seguridad sobre su vida financiera. Los jóvenes pertenecientes a este target aman los programas de fidelización de las instituciones financieras".

Dentro de los productos financieros que tiene la generación Z, el 60% tiene una cuenta de ahorro, el 54% posee cuenta corriente y un 32% tiene tarjeta de crédito. Además, el 33% posee seguros de salud.

No obstante, los postmillennials son más escépticos a la hora de tomar préstamos para financiar su educación. Si en 2016 era un 21% que requería créditos para entrar a la educación superior, en 2017 esta cifra cae y llega a 11%.

Una de las diferencias entre los millennials y los centennials, es que el primer grupo etario si bien ahorra un 15% más que sus sucesores, tienen un 169% más de deuda.

Ros cree que "si las entidades financieras no están sacando provecho de los llamados millennials, que ya son rentables, es recomendable centrarse en la generación Z. Los jóvenes de este nuevo target se caracterizan por ser nativos digitales ya que no conocen otra realidad e incluso no recuerdan la implosión financiera de 2008".

El experto agrega que esta generación debiera contar con mayor atención por parte de la banca y de otros actores financieros debido las necesidades y comportamientos diferentes que tienen respecto a otros grupos etarios.

"Los centennials pueden significar para los bancos un nuevo espacio por explorar aún muy virgen, ya que esta generación se encuentra al principio de su vida financiera y posee características muy particulares. En cambio, la generación predecesora, el target millennial, es un espacio al que si las instituciones no han llegado a tiempo, ya está hoy muy saturado", sostiene Ros.

Planificar el futuro financiero es una importante decisión para los centennials, lo que queda reflejado en que un 89% declara que estos los hace estar más empoderados para tomar decisiones en sus vidas.

Una de las características es que cuentan con un importante espíritu emprendedor. El 35% expresa que tienen su propio negocio actualmente o que están en planes de desarrollo.

A la hora de tomar decisiones para comprar, el 72% de los centennials manifiesta que el costo es lo más importante para adquirir un bien o un servicio. Para ello, el 47% usa su teléfono celular para chequear precios con sus amigos y familiares.