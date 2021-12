Banco se querella por uso de tarjetas y línea de crédito tras muerte de titular de una cuenta

Banca / Instituciones Financieras

Hijo del difunto habría reconocido operaciones de los herederos creyendo -erróneamente- que serían cubiertas por el seguro de degravamen.

Todo partió en mayo de este año, luego de que el gerente de la Banca Privada de la sucursal de Vitacura 3568 del Banco de Chile advirtió que los productos de un cliente habían sido usados después de que éste falleciera.

Según una querella presentada por la entidad financiera a mediados de noviembre, por el delito de estafa en contra de todos quienes resulten responsables, se utilizó la línea de crédito del difunto (más de $ 6 millones), su tarjeta de crédito nacional ($ 18 millones) e internacional (casi $ 7 millones), para comprar pasajes aéreos.

El banco dijo que las operaciones denunciadas fueron realizadas desde la dirección IP que era la habitual del titular de la cuenta.

También, dice la acción judicial, se ingresó al sitio del banco con la clave secreta y las operaciones fueron validadas con el Digipass entregado al cliente el día 24 de junio de 2014.

Por esto, el gerente de la entidad contactó al hijo del titular de esos productos financieros. Según la querella, en esa conversación este familiar reconoció que fueron operaciones realizadas por los herederos creyendo que serían cubiertas por el seguro de desgravamen.

No obstante, el gerente le informó que éstas no son cubiertas porque no fueron realizadas por el titular de los productos, quien además había fallecido al momento en el que éstas se realizaron, por la que debían ser pagadas a la brevedad. Frente a eso, según la acción judicial, el hijo dijo que no estaban dispuestos a saldar la deuda y que eventualmente negociarían un desembolso parcial con la empresa de cobranza judicial del banco.

“En todo momento se creyó estar recibiendo instrucciones del cliente titular y, sin embargo, lo que ocurrió es que se usaron productos crediticios otorgados a nuestro cliente por parte de personas cuya identidad desconocemos, pero que según los dichos del hijo del titular, habrían sido sus herederos a sabiendas del fallecimiento del titular”, dice la querella, en la cual se añade que el hecho de que las operaciones no sean cubiertas por los seguros de desgravamen provocó que la deuda sea castigada por incobrable, “asumiendo de esta manera Banco de Chile el perjuicio asociado a los hechos”.