Bank of America marcará récord con la mayor venta de bonos bancarios por US$ 15 mil millones

La operación llega solo un día después de que JPMorgan rompiera la marca anterior con una oferta por US$ 13 mil millones.

Bank of America se dispone a vender US$ 15 mil millones en bonos, estableciendo un nuevo récord para la mayor venta de bonos por parte de un banco, solo un día después de que su rival JPMorgan Chase colocara la -hasta ahora- mayor oferta de este tipo, por US$ 13 mil millones.

También el jueves, Goldman Sachs Group vendió US$ 6 mil millones en títulos.

Los inversionistas colocaron alrededor de US$ 25 mil millones en pedidos para la oferta de Bank of America, lo que permitirá a la entidad obtener préstamos a menores tasas de lo que ofreció inicialmente.

Los principales bancos estadounidenses están aprovechando los tipos históricamente bajos para reponer capital y obtener financiamiento barato, y los inversionistas están respondiendo con entusiasmo.

Los bonos del Tesoro se recuperaron el jueves cuando JPMorgan y Goldman Sachs salieron a vender deuda, lo que llevó las tasas a 30 años a su nivel más bajo desde principios de marzo. Los rendimientos de los bonos corporativos generalmente se establecen en términos de su diferencial con las tasas estadounidenses.

Bank of America se sumó a otros gigantes bancarios para reportar sólidos resultados en sus operaciones de Wall Street el jueves, con un aumento de 17% en sus ingresos por ventas y operaciones, mientras que las comisiones por suscripción de acciones se triplicaron. El banco también liberó US$ 2.700 millones en reservas crediticias.

La porción más larga de su oferta de seis partes, un título a 21 años, rentará 115 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro.

Bank of America será el único corredor de la venta, y las ganancias se utilizarán para fines corporativos generales.