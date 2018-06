Esta es la carta que Banco de Chile envió a sus clientes por virus informático

Banca / Instituciones Financieras

En la misiva, el gerente general de la entidad bancaria afirmó que "estamos convencidos que nuestra reacción permitió preservar la seguridad de sus datos, fondos y productos".

Al igual que como lo hizo con sus empleados, el gerente general de Banco de Chile, Eduardo Ebensperger, envío una carta a los clientes de la compañía en el que les informa sobre el virus informático que atacó los servidores de sus sucursales y que los dejó sin sistema.

En ella, el ejecutivo detalla el tipo de virus que "delincuentes internacionales" usaron para sustraer a la entidad bancaria una cifra aproximada a US$ 10 millones, pero enfatizó en que el dinero corresponde a fondos del banco y no de sus clientes y que, además, ya iniciaron las gestiones tendientes a obtener su recuperación.

Con todo, el ejecutivo "lamentó profundamente" los inconvenientes que generó la situación, pero les aseguró a los clientes que sus datos, fondos y productos están resguardados. Además, afirmó que seguirán trabajando para evitar futuras eventualidades.

Conoce el texto completo de la carta a continuación:

Estimado:



En nuestro permanente interés por mantener informados a nuestros clientes, nos referimos al incidente de seguridad tecnológica que afectó a Banco de Chile y a las medidas adoptadas para resolverlo.



El día jueves 24 de mayo pasado se detectó que terceros, delincuentes internacionales altamente sofisticados, a través de acciones ilícitas sustrajeron desde cuentas propias de Banco de Chile en bancos corresponsales del exterior, una cifra aproximada a US$10 millones, dinero que corresponde a fondos del Banco y no de sus clientes. Respecto de dicha suma, el Banco inició las gestiones tendientes a obtener su recuperación.



Para facilitar la perpetración del delito, y para dificultar su detección, este grupo delictual introdujo un virus (Malware Swapq) que afectó algunos sistemas del Banco, impidiendo su normal funcionamiento.



Ante esta situación se activaron nuestros protocolos de seguridad y el plan de contingencia, lo que permitió controlar el incidente, continuar con la operación del Banco y asegurar la integridad de los datos e información, de manera que no se vieran perjudicadas las transacciones, registros, fondos y productos de nuestros clientes.



Lo anterior afectó principalmente la calidad de servicio en sucursales y banca telefónica, considerando especialmente que dentro de las medidas adoptadas se incluyó la desconexión de la mayoría de los terminales computacionales, quedando plenamente restablecidos nuestros servicios a comienzo de la semana siguiente. Nuestra página web y el resto de los canales móviles, así como nuestra red de cajeros automáticos se mantuvieron operativos.



Lamentamos profundamente los inconvenientes que generó esta situación que se reflejó en la lentitud operativa de nuestras sucursales (pagos de cheques y/o Vale Vistas, efectuar cambio de claves presenciales entre otros). Sin embargo, estamos convencidos que nuestra reacción permitió preservar la seguridad de sus datos, fondos y productos.



Durante los 125 años de trayectoria de Banco de Chile, nuestros clientes han sido siempre el centro de nuestro actuar, y en este incidente todas nuestras acciones estuvieron enfocadas en resguardar a todos y cada uno de ustedes.



Continuamos trabajando arduamente no sólo para que estos hechos no se repitan, sino que también para seguir entregando los mejores servicios financieros, de forma ágil, y con los mayores estándares de seguridad, para de esa forma responder a la confianza que ustedes han depositado en nosotros.



Un afectuoso saludo,

Eduardo Ebensperger O.

Gerente General

Banco de Chile