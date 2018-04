EuroAmerica cierra negocio con Zurich y vende línea de seguros más la AGF en más de US$ 150 millones

Banca / Instituciones Financieras

El traspaso definitivo al grupo Zurich se concretará una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias correspondientes, lo que se estima ocurrirá durante el segundo semestre.

Finalmente se concretaron las negociaciones que durante marzo EuroAmerica reconoció sostener con Zurich, martiz de Chilena Consolidada

EuroAmerica anunció a través de un comunicado que acordó vender a Zurich sus áreas de Seguros Individuales, Seguros Colectivos y la Administradora General de Fondos (AGF).

De acuerdo a lo informado a la Comisión para el Mercado Financiero, la operación alcanza los US$ 154,6 millones, divididos en US$ 30,4 millones por la AGF y US$ 124,2 millones por las líneas de seguros.

"Zurich es una institución sólida, con amplio conocimiento del mercado local y respaldo internacional, lo que le permite cautelar tanto a los clientes que por años han preferido EuroAmerica, como a nuestros colaboradores que comenzarán una nueva etapa profesional en esa compañía", dijo el gerente general corporativo de EuroAmerica, Henry Comber.

Con esta transacción, EuroAmerica podrá expandir su área de rentas vitalicias, y consiguientemente el negocio de inversiones, inmobiliario, financiamiento y la corredora de bolsa. Todos estos negocios son demandantes de capital y es donde la compañía cuenta con mayores ventajas competitivas, dado el alto conocimiento que tiene del mercado local, con sus 118 años de trayectoria.

"Queremos enfocarnos en el negocio de Rentas Vitalicias donde tenemos un amplio margen para crecer, aumentar nuestra participación de mercado y convertirnos en un actor altamente relevante de la industria financiera chilena", explicó Comber.

